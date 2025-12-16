سبورت: إسبانيا قد تواجه مصر وديا في قطر

الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 - 12:35

كتب : FilGoal

منتخب إسبانيا

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن احتمالية وجود مباراة ودية بين مصر وإسبانيا خلال شهر مارس المقبل.

ومن المنتظر أن يلعب منتخب إسبانيا ضد الأرجنتين في بطولة فيناليسيما بقطر خلال شهر مارس المقبل، والتي تجمع بين بطلي اليورو وكوبا أمريكا.

ووفقًا لسبورت، فإن إسبانيا ستستغل التواجد في قطر وتخوض مباراة ودية ثانية استعدادًا لكأس العالم.

الودية الثانية قد تكون ضد مصر، وفقًا لسبورت، للاستفادة من مواجهة منتخب قوي يملك لاعبًا بمستوى محمد صلاح.

مباراة الأرجنتين ستكون يوم 27 مارس، وقد تقام المباراة الثانية يوم 30 أو 31.

ويستعد منتخبا إسبانيا ومصر للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، والتي ستقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

ويقع منتخب إسبانيا في المجموعة الثامنة بجانب كاب فيردي والسعودية وأوروجواي.

بينما تتواجد مصر في المجموعة السابعة برفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

ويستعد منتخب مصر حاليا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025 والتي ستقام في المغرب بداية من يوم 21 ديسمبر الجاري.

ويلتقي منتخب مصر وديا مع نيجيريا مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة استعدادا لأمم إفريقيا.

