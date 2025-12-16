قائمة برشلونة - غياب أراوخو.. وتواجد القوام الأساسي لمواجهة جوادالاخارا

أعلن هانز فليك مدرب برشلونة قائمة فريقه التي ستخوض مباراة جوادالاخارا.

ويستعد برشلونة لمواجهة جوادالاخارا أحد فرق الدرجة الثالثة بدور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا.

وتشهد القائمة تواجد القوام الأساسي لبرشلونة دون إراحة أي لاعب باستثناء رونالد أراوخو الغائب.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحارس: مارك تير شتيجن.

الدفاع: أليخاندرو بالدي - باو كوبارسي - أندرياس كريستنسن - جيرارد مارتن - جول كوندي - إريك جارسيا - جوفري.

الوسط: بيدري - فيرمين لوبيز - مارك كاسادو - فرينكي دي يونج - مارك بيرنال - درو - تومي.

الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال - رافينيا - ماركوس راشفورد - روني بردغجي.

وكان برشلونة قد توج بلقب كأس ملك إسبانيا خلال الموسم الماضي بعد الفوز على ريال مدريد في النهائي.