أمم إفريقيا - ضربة موجعة للجابون بإصابة أوباميانج وغيابه أمام الكاميرون

تأكد غياب بيير إيميريك أوباميانج نجم منتخب الجابون عن المباراة الأولى لبلاده في دور المجموعات من كأس أمم إفريقيا، التي تنطلق منافساتها في المغرب يوم الأحد المقبل.

وأوضح الاتحاد الجابوني لكرة القدم، في بيان صدر في وقت متأخر من مساء الاثنين، أن المهاجم المخضرم تعرّض لإصابة عضلية خلال مشاركته مع ناديه أولمبيك مارسيليا أمام موناكو في الدوري الفرنسي.

ومن المقرر أن يبدأ أوباميانج برنامجه العلاجي في فرنسا.

وأشار الاتحاد الجابوني إلى أن الجهاز الطبي لنادي مارسيليا أوصى بمنح اللاعب فترة راحة، عقب الإصابة التي لحقت به أمام موناكو.

وبذلك سيغيب أوباميانج عن مواجهة الجابون الافتتاحية بأمم إفريقيا أمام منتخب الكاميرون، المقررة يوم الأربعاء المقبل.

وفي المقابل، هناك شكوك حول مشاركته في المباراة الثانية أمام موزمبيق يوم 28 ديسمبر، في حال تعافيه.

ويختتم منتخب الجابون مشواره في دور المجموعات بمواجهة قوية أمام منتخب كوت ديفوار، حامل اللقب، يوم 31 ديسمبر.

ويتواجد منتخب الجابون في المجموعة السادسة التي تضم الكاميرون وكوت ديفوار حامل اللقب وموزمبيق.

ويُعد أوباميانج الهداف التاريخي لمنتخب الجابون برصيد 39 هدفًا في 84 مباراة دولية.

قائمة الجابون شهدت تواجد أيضا ماليك إيفونا مهاجم الأهلي وأسوان السابق بعد غياب دولي استمر 6 سنوات، وهو اللاعب المحلي الوحيد في القائمة من الدوري الجابوني.

كما شهدت تواجد التوأم أنتوني وجيريمي أيونو ثنائي فروسينوني الإيطالي، بالإضافة للقائد بيير إيميرك أوباميانج.

وجاءت قائمة الفهود

حراسة المرمى: لوسي مبابا (ستيلا الإيفواري) – أنسي ديمبا (موستا المالطي) – فرانسوا بيكالي (هافيا كوناكري الغيني)

الدفاع: برونو أكيلي مانجا (باريس 13 أتلتيكو الفرنسي) – آرون أبيندانجوي (سيفاس سبور التركي) – جوان أوبيانج (أورليان الفرنسي) – أنتوني أيونو (فروسينوني الإيطالي) – أليكس موسوندا (أريس ليماسول القبرصي) – جاكيه إيكومي (أنجيه الفرنسي) – جيريمي أيونو (فروسينوني الإيطالي) – أوري ميشيل مبولا (ميتز الفرنسي) – ميك أومفيا (هافيا كوناكري الغيني) – جوناثان دو ماركولينو (بورج برونان الفرنسي)

الوسط: جولور كانجا (إيروكسبور التركي) – أندري بوكو (أديميرسبور التركي) – ديديه ندونج (استقلال طهران الإيطالي) – ماريو ليمينا (جالاتاسراي التركي) – كلينش لوفيلو (الميناء العراقي) – إريك بوكوم (جول جوهور الإيراني) – نزي باجناما (استاد أبيدجان الإيفواري)

الهجوم: أوباميانج (مارسيليا الفرنسي) – دينيس بوانجا (لوس أنجلوس الفرنسي) – ماليك إيفونا (مانجاسبور الجابوني) – جيم ألفيناه (أنجيه الفرنسي) – شافي بابيكا (ريد ستار بلجراد الصربي) – تيدي أفيرلان (أميان الفرنسي) – راندي إيسانج ماتوتي (اتحاد خنشلة الجزائري) – رويس أوبيندا (بوردو الفرنسي)

ويشارك منتخب الجابون للمرة التاسعة والأولى منذ 2021.

ووصل منتخب الجابون لربع نهائي 1996 وودع على يد تونس آنذاك وهو ما تكرر أيضا في 2012 على يد مالي، وفي آخر ظهور ودع من دور الـ 16 لأمم إفريقيا 2021.