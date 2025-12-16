مواعيد مباريات الثلاثاء 16 ديسمبر - مصر ضد نيجيريا.. وكأس الرابطة الإنجليزية

الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 - 10:41

كتب : FilGoal

منتخب مصر

تنطلق اليوم مباريات دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا، كما يخوض منتخب مصر مباراة ودية استعدادا لكأس أمم إفريقيا 2025.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 16 ديسبمر والقنوات الناقلة.

كأس الرابطة الإنجليزية

كارديف × تشيلسي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

مباريات ودية

مصر × نيجيريا.. 8:00 مساء - أون سبورت 1.

جنوب إفريقيا × غانا.. 4:00 مساء.

كأس ملك إسبانيا

إيبار × إلتشي.. 8:00 مساء.

ديبورتيفو لاكورونيا × ريال مايوركا.. 8:00 مساء.

جوادالاخارا × برشلونة.. 10:00 مساء.

إلدينسي × ريال سوسيداد.. 10:00 مساء.

سبورتنج خيخون × فالنسيا.. 10:00 مساء.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

مواعيد مباريات الثلاثاء كأس ملك إسبانيا كأس الرابطة الإنجليزية منتخب مصر
