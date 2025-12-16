مباراة الـ 8 أهداف.. مانشستر يونايتد يتعادل مع بورنموث في لقاء ناري

تعثر مانشستر يونايتد بالتعادل مع منافسه بورنموث بأربعة أهداف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 16 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل أماد ديالو وكاسيميرو وبرونو فيرنانديز وماتيوس كونيا أهداف مانشستر يونايتد.

بنيما أحرز أنطوان سيمينيو وإيفانيلسون وماركوس تافارنيير وإيلي جونيور كروبي أهداف بورنموث.

وحقق بورنموث التعادل للمباراة الثانية على التوالي بعد التعادل مع تشيلسي بدون أهداف.

وكان مانشستر يونايتد قد انتصر في المباراة الماضية على ولفرهامبتون بأربعة أهداف مقابل هدف.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 26 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ووصل بورنموث للنقطة 21 في المركز الـ 13.

بداية قوية

بدأ مانشستر يونايتد المباراة بقوة وضاغطا على بورنموث ونتج عن ذلك الهدف الأول في الدقيقة 13 من ديالو من رأسية.

ثم سدد كونيا كرة خطيرة ذهبت أعلى المرمى قليلا في الدقيقة 20.

وعادل سيمينيو النتيجة في الدقيقة 40 بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وأعاد كاسيميرو للتقدم في النتيجة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من رأسية.

وتدارك إيفانيلسون النتيجة سريعا لبورنموث في الدقيقة 46 وسجل التعادل.

وبعد 6 دقائق تقدم تافارنيير لبورنموث من ركلة حرة مباشرة.

ورد برونو عليه في الدقيقة 77 بهدف بنفس الطريقة من ركلة حرة مباشرة.

وبعد دقيقتين تمكن كونيا من تسجيل هدف التقدم بعد تسديدة أرضية.

وأكمل كروبي الأهداف الثمانية في اللقاء بتسجيله الهدف الختامي في الدقيقة 84 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ولم يتمكن أحد من الفريقين تسجيل هدف قاتل لخطف نقاط المباراة كاملة.