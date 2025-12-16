الأمر سيصعب على برشلونة؟ مدرب جوادلاخارا: عشب ملعبنا ليس الأفضل
الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 - 00:00
كتب : FilGoal
أقر بيري مارتي المدير الفني لفريق جوادالاخارا أن عشب ملعب ناديه ليس الأفضل قبل مباراة برشلونة.
ويستعد برشلونة لمواجهة جوادالاخارا في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.
وقال المدرب الإسباني خلال مؤتمر صحفي: "عشب ملعبنا ليس الأفضل في العالم لأكون صريحا وعلي قول الحقيقة".
وأضاف "واجهنا صعوبات كثيرة في هذا الجانب رغم أننا نبذل كل ما بوسعنا ليكون مثاليا".
وأنهى حديثه قائلا: "هو ليس سبوتيفاي كامب نو ولا سانتياجو برنابيو، نحن أول من نريد أن يكون العشب في أفضل حالة بسبب أسلوب لعبنا ونوعية لاعبينا".
