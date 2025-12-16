الأمر سيصعب على برشلونة؟ مدرب جوادلاخارا: عشب ملعبنا ليس الأفضل

الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 - 00:00

كتب : FilGoal

بيري مارتي - جوادالاخارا

أقر بيري مارتي المدير الفني لفريق جوادالاخارا أن عشب ملعب ناديه ليس الأفضل قبل مباراة برشلونة.

ويستعد برشلونة لمواجهة جوادالاخارا في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.

وقال المدرب الإسباني خلال مؤتمر صحفي: "عشب ملعبنا ليس الأفضل في العالم لأكون صريحا وعلي قول الحقيقة".

أخبار متعلقة:
لاعب جوادالاخارا: تلقيت الكثير من الرسائل لحضور مباراة برشلونة اتهامات جديدة لـ برشلونة في صفقة بيع بابلو توري رافينيا يحمي صدارة برشلونة بثنائية في مرمى أوساسونا سبورت: الأهلي لن يسهل انتقال عبد الكريم إلى برشلونة

وأضاف "واجهنا صعوبات كثيرة في هذا الجانب رغم أننا نبذل كل ما بوسعنا ليكون مثاليا".

وأنهى حديثه قائلا: "هو ليس سبوتيفاي كامب نو ولا سانتياجو برنابيو، نحن أول من نريد أن يكون العشب في أفضل حالة بسبب أسلوب لعبنا ونوعية لاعبينا".

بيري مارتي جوادالاخارا كأس ملك إسبانيا برشلونة
نرشح لكم
مباراة الـ 8 أهداف.. مانشستر يونايتد يتعادل مع بورنموث في لقاء ناري تقرير: ميلان يتفق مع فولكروج لضمه وينتظر وست هام انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (4)-(4) بورنموث تشكيل مانشستر يونايتد - ماونت وهيفين أساسيان ضد بورنموث لاعب جوادالاخارا: تلقيت الكثير من الرسائل لحضور مباراة برشلونة فلومينينسي يحاول إقناع تياجو سيلفا بالاستمرار بدلا من الاعتزال أو العودة لأوروبا ميلان يمدد عقده مع ساليميكيرس فليك: لم أقرر حارسنا ضد جوادالاخارا.. ولا يجب أن نضغط الحكام
أخر الأخبار
مباراة الـ 8 أهداف.. مانشستر يونايتد يتعادل مع بورنموث في لقاء ناري ساعة | الكرة الأوروبية
الأمر سيصعب على برشلونة؟ مدرب جوادلاخارا: عشب ملعبنا ليس الأفضل ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – الأهلي يوافق على عرض إشتوريل برايا البرتغالي لضم محمد هيثم 2 ساعة | الكرة المصرية
سلة – الأهلي يهزم الجزيرة في ثاني جولات دوري السوبر 2 ساعة | كرة سلة
تقرير: ميلان يتفق مع فولكروج لضمه وينتظر وست هام 3 ساعة | ميركاتو
كأس العرب – علي علوان: النعيمات أسطورة الأردن.. وينتظرنا نهائي قوي ضد الأردن 3 ساعة | كأس العرب
كأس العرب – أبو ليلى: النعيمات كان الحافز لنا أمام السعودية 3 ساعة | كأس العرب
كأس العرب – موعد نهائي المغرب والأردن والقنوات الناقلة 3 ساعة | كأس العرب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تعليق من الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر 4 تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية
/articles/519274/الأمر-سيصعب-على-برشلونة-مدرب-جوادلاخارا-عشب-ملعبنا-ليس-الأفضل