انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (4)-(4) بورنموث
الإثنين، 15 ديسمبر 2025 - 21:50
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد بورنموث في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.
لمتابعة المباراة من هنا
---------------------------------------
انتهت
ق 84: جوووووووووووول إيلي جونيور كروبي بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ق 79: جووووووووووول ماتيوس كونيا بعد تسديدة أرضية.
ق 77: جووووووووول برونو فيرنانديز من ركلة حرة مباشرة.
ق 52: جووووووووووول ماركوس تافارنيير من ركلة حرة مباشرة.
ق 46: جوووووول إيفانيلسون.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 45+4: جووووووول كاسيميرو من رأسية.
ق 40: جووووووووول أنطوان سيمينيو بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.
ق 20: تسديدة خطيرة من ماتيوس كونيا أعلى المرمى قليلا.
ق 13: جوووووووول أماد ديالو من رأسية.
بداية المباراة
نرشح لكم
مباراة الـ 8 أهداف.. مانشستر يونايتد يتعادل مع بورنموث في لقاء ناري الأمر سيصعب على برشلونة؟ مدرب جوادلاخارا: عشب ملعبنا ليس الأفضل تقرير: ميلان يتفق مع فولكروج لضمه وينتظر وست هام تشكيل مانشستر يونايتد - ماونت وهيفين أساسيان ضد بورنموث لاعب جوادالاخارا: تلقيت الكثير من الرسائل لحضور مباراة برشلونة فلومينينسي يحاول إقناع تياجو سيلفا بالاستمرار بدلا من الاعتزال أو العودة لأوروبا ميلان يمدد عقده مع ساليميكيرس فليك: لم أقرر حارسنا ضد جوادالاخارا.. ولا يجب أن نضغط الحكام