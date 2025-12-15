انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (4)-(4) بورنموث

الإثنين، 15 ديسمبر 2025 - 21:50

كتب : FilGoal

إيلي جونيور كروبي - بورنموث

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد بورنموث في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة من هنا

---------------------------------------

أخبار متعلقة:
تقرير: مانشستر يونايتد منفتح على بيع برونو فيرنانديز.. والهلال واتحاد جدة يترقبان أنباء سارة لـ مانشستر يونايتد.. اقتراب عودة سيسكو استفاقة على جثث الذئاب.. برونو يقود مانشستر يونايتد لسحق وولفرهامبتون مورينيو: تصريحات كونتي مجرد أعذار.. وهدية مكتوميناي بسبب ما فعلته مع في مانشستر يونايتد

انتهت

ق 84: جوووووووووووول إيلي جونيور كروبي بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 79: جووووووووووول ماتيوس كونيا بعد تسديدة أرضية.

ق 77: جووووووووول برونو فيرنانديز من ركلة حرة مباشرة.

ق 52: جووووووووووول ماركوس تافارنيير من ركلة حرة مباشرة.

ق 46: جوووووول إيفانيلسون.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45+4: جووووووول كاسيميرو من رأسية.

ق 40: جووووووووول أنطوان سيمينيو بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

ق 20: تسديدة خطيرة من ماتيوس كونيا أعلى المرمى قليلا.

ق 13: جوووووووول أماد ديالو من رأسية.

بداية المباراة

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي بورنموث
نرشح لكم
مباراة الـ 8 أهداف.. مانشستر يونايتد يتعادل مع بورنموث في لقاء ناري الأمر سيصعب على برشلونة؟ مدرب جوادلاخارا: عشب ملعبنا ليس الأفضل تقرير: ميلان يتفق مع فولكروج لضمه وينتظر وست هام تشكيل مانشستر يونايتد - ماونت وهيفين أساسيان ضد بورنموث لاعب جوادالاخارا: تلقيت الكثير من الرسائل لحضور مباراة برشلونة فلومينينسي يحاول إقناع تياجو سيلفا بالاستمرار بدلا من الاعتزال أو العودة لأوروبا ميلان يمدد عقده مع ساليميكيرس فليك: لم أقرر حارسنا ضد جوادالاخارا.. ولا يجب أن نضغط الحكام
أخر الأخبار
مباراة الـ 8 أهداف.. مانشستر يونايتد يتعادل مع بورنموث في لقاء ناري ساعة | الكرة الأوروبية
الأمر سيصعب على برشلونة؟ مدرب جوادلاخارا: عشب ملعبنا ليس الأفضل ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – الأهلي يوافق على عرض إشتوريل برايا البرتغالي لضم محمد هيثم 2 ساعة | الكرة المصرية
سلة – الأهلي يهزم الجزيرة في ثاني جولات دوري السوبر 2 ساعة | كرة سلة
تقرير: ميلان يتفق مع فولكروج لضمه وينتظر وست هام 3 ساعة | ميركاتو
كأس العرب – علي علوان: النعيمات أسطورة الأردن.. وينتظرنا نهائي قوي ضد الأردن 3 ساعة | كأس العرب
كأس العرب – أبو ليلى: النعيمات كان الحافز لنا أمام السعودية 3 ساعة | كأس العرب
كأس العرب – موعد نهائي المغرب والأردن والقنوات الناقلة 3 ساعة | كأس العرب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تعليق من الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر 4 تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية
/articles/519267/انتهت-الدوري-الإنجليزي-مانشستر-يونايتد-4-4-بورنموث