سلة – الاتحاد يهزم الزمالك في ثاني جولات دوري السوبر

فاز الاتحاد السكندري على مضيفه الزمالك في ثاني جولات دوري السوبر لكرة السلة للرجال.

وانتصر الاتحاد على الزمالك بنتيجة 83-80، في المباراة التي أقيمت بصالة نادي الزمالك.

وكان الزمالك فاز في الجولة الأولى من دوري السوبر على سموحة بنتيجة 59-56.

بينما تغلب الاتحاد على الجزيرة بنتيجة 78-66.

وأنهى أنس أسامة نجم الاتحاد السكندري المباراة كأكثر المسجلين من الفريقين برصيد 20 نقطة، وجاء بعده في الاتحاد ميدو طه برصيد 18 نقطة.

ومن الزمالك كان خالد عبد الناصر أكثر المسجلين برصيد 19 نقطة، وبعده آدم موسى برصيد 14 نقطة.

وتقام منافسات الدور الترتيبي لدوري أليانز بنظام الذهاب والإياب بين الفرق الثمانية المشاركة، إذ يحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للمهزوم، وذلك للترتيب من الأول إلى الثامن، وتحديد مواجهات الدور ربع النهائي.

ويشارك في الدور الترتيبي 8 فرق، هي: الأهلي، والاتحاد السكندري، والزمالك، وسبورتنج، والجزيرة، والمصرية للاتصالات، وبتروجيت، وسموحة.