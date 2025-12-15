لاعب جوادالاخارا: تلقيت الكثير من الرسائل لحضور مباراة برشلونة

أوضح خافيير بلانكي لاعب فريق جوادالاخارا أنه تلقى الكثير من الرسائل لحضور مباراة برشلونة.

ويستعد برشلونة لمواجهة جوادالاخارا في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.

وقال اللاعب الإسباني خلال مؤتمر صحفي: "أعرف الجماهير لأن جوادالاخارا مدينة صغيرة والكثير من الناس يسألونني عن التذاكر وكيفية شرائها وما إذا كان بإمكاني منحهم تذكرة أو مساعدتهم للحصول على قميص لاعب".

وأنهى حديثه قائلا: "ما زال علي الرد على بعض الرسائل لأن العدد كبير جدا".

وكان برشلونة قد توج بكأس ملك إسبانيا خلال الموسم الماضي بعد الفوز على ريال مدريد في المباراة النهائية.