فلومينينسي يحاول إقناع تياجو سيلفا بالاستمرار بدلا من الاعتزال أو العودة لأوروبا

يحاول نادي فلومينينسي البرازيلي اقناع نجمه تياجو سيلفا بالاستمرار مع الفريق وتمديد عقده في الفترة المقبلة.

وذكر موقع جلوبو البرازيلي، أن تياجو سيلفا قرر الرحيل عن فلومينينسي والاعتزال حاليا، وذلك رغم إعلانه في أكتوبر الماضي نيته في الاعتزال بنهاية عقده مع فلومينينسي في شهر يونيو 2026.

ويمثل تواجد أسرة تياجو سيلفا وأولاده في لندن عبئا ثقيلا على اللاعب.

وكان تياجم سيلفا ألمح في وقت سابق عن رغبته في العودة من جديد إلى نادي ميلان الإيطالي ليعتزل معه كرة القدم.

ويسعى النادي البرازيلي لإقناع تياجم سيلفا بالاستمرار، وذلك من خلال خوض الفريق لدور المجموعات في بطولة كوبا ليبرتادوريس واقترابها من كأس العالم 2026.

ويستخدم النادي البرازيلي ذلك الأمر كورقة ضغط على تياجو سيلفا الذي يأمل في لعب كأس العالم مع منتخب البرازيل.

ولكن لا يزال قرار تياجو سيلفا غير معلوم سواء بالعودة إلى أوروبا أو اعتزال كرة القدم، وهو ما سيتضح خلال الفترة المقبلة قبل بداية سوق انتقالات يناير.

ورحل تياجو سيلفا البالغ من العمر 41 عاما عن تشيلسي وانضم إلى فلومينينسي البرازيلي بعد مسيرة طويلة في أوروبا مع ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي.

