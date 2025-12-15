كأس العرب - أسامة طنان: بدون الجمهور المغرب لم يكن ليظهر بهذا المستوى
الإثنين، 15 ديسمبر 2025 - 19:31
كتب : FilGoal
عبر أسامة طنان لاعب منتخب المغرب عن شعوره بالسعادة بعد التأهل لنهائي كأس العرب.
أسامة طنان
النادي : أم صلال
وفاز منتخب المغرب على الإمارات بثلاثية دون رد في نصف نهائي كأس العرب، ليتأهل لنهائي البطولة.
وينتظر المغرب في نهائي البطولة الفائز من السعودية والأردن.
وقال أسامة طنان عبر بي إن سبورتس عقب المباراة: "بدون الجمهور لم نكن لنظهر بهذا المستوى في الملعب".
وأضاف "الفوز مهم جدا بالنسبة لنا، ولكن حتى الآن لم نحقق الهدف الأهم ويتبقى لنا المباراة النهائية".
وأتم تصريحاته "نلعب بشكل جيد من الناحية الخططية، ولدينا لاعبين مميزين يجعلون المدرب في وفرة فنية".
نرشح لكم
مباشر كأس العرب - السعودية (0)-(0) الأردن.. محاولات قليلة كأس العرب – البركاوي: منتخب المغرب يستحق التأهل للنهائي المغرب يضرب الإمارات بثلاثية ويتأهل لنهائي كأس العرب انتهت كأس العرب - المغرب (3)-(0) الإمارات تشكيل كأس العرب - أزارو أساسي والكرتي بديل مع المغرب.. والغساني يقود الإمارات خبر في الجول - أمين عمر مستمر في كأس العرب حتى نهاية البطولة.. وتأجيل سفره للمغرب مواعيد مباريات اليوم الاثنين 15 ديسمبر.. نصف نهائي كأس العرب.. ومانشستر يونايتد عصام الحضري: تعليماتنا كانت بالتشاور مع طولان.. ولم نواجه احتياطي الأردن
أخر الأخبار
إنتر ميامي يعلن ضم ريجيلون ساعة | أمريكا