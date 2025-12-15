كأس العرب - أسامة طنان: بدون الجمهور المغرب لم يكن ليظهر بهذا المستوى

عبر أسامة طنان لاعب منتخب المغرب عن شعوره بالسعادة بعد التأهل لنهائي كأس العرب.

وفاز منتخب المغرب على الإمارات بثلاثية دون رد في نصف نهائي كأس العرب، ليتأهل لنهائي البطولة.

وينتظر المغرب في نهائي البطولة الفائز من السعودية والأردن.

وقال أسامة طنان عبر بي إن سبورتس عقب المباراة: "بدون الجمهور لم نكن لنظهر بهذا المستوى في الملعب".

وأضاف "الفوز مهم جدا بالنسبة لنا، ولكن حتى الآن لم نحقق الهدف الأهم ويتبقى لنا المباراة النهائية".

وأتم تصريحاته "نلعب بشكل جيد من الناحية الخططية، ولدينا لاعبين مميزين يجعلون المدرب في وفرة فنية".