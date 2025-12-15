مران الزمالك - انتظام الدباغ.. وتصعيد لاعب من الشباب لمواجهة حرس الحدود
الإثنين، 15 ديسمبر 2025 - 19:28
كتب : FilGoal
استأنف نادي الزمالك مرانه اليومي مساء اليوم الإثنين على ملعب استاد الكلية الحربية.
وشهد المران انتظام عدي الدباغ لاعب الفريق في التدريبات الجماعية.
وكان الدباغ قد شارك مع منتخب فلسطين ببطولة كأس العرب 2025.
وقرر أحمد عبد الرؤوف تصعيد السيد أسامة لاعب فريق الشباب مواليد 2005 ليشارك مع الفريق الأول.
ويلعب أسامة السيد في مركز وسط الملعب.
وخاض الزمالك تدريبات بدنية خلال مران اليوم قبل أن يخوض الفريق تدريب فني ركز خلاله على بعض الجوانب الخططية.
ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الرابطة المصرية.
وتعادل الزمالك في المباراة الأولى مع كهرباء الإسماعيلية بثلاثة أهداف لكل فريق.
