كأس العرب – البركاوي: منتخب المغرب يستحق التأهل للنهائي

شدد كريم البركاوي مهاجم منتخب المغرب على أن مباراة نصف النهائي أمام الإمارات لم تحتمل أي أخطاء.

وفاز منتخب المغرب على الإمارات بثلاثية دون رد في نصف نهائي كأس العرب، ليتأهل لنهائي البطولة.

وينتظر المغرب في نهائي البطولة الفائز من السعودية والأردن.

وقال البركاوي عبر بي إن سبورتس: "كان يجب أن نفوز ونتأهل للنهائي، ولم يكن هناك أي فرصة للأخطاء".

وأضاف "الأهمم أننا سجلنا في الشوط الأول، وكنا في حالة تركيز شديدة في الشوط الثاني واستطعنا أن نسجل الهدفين".

وأتم تصريحاته "نلعب بأداء مميز ونقدم نتائج رائعة، نشعر بالسعادة بعد الفوز المستحق، وحظ أوفر للإمارات".