منتخب مصر يعلن إراحة تريزيجيه من مباراة نيجيريا

أعلن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر إراحة محمود حسن "تريزيجيه" من مباراة نيجيريا.

وقال إبراهيم حسن للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم: "حسام حسن قرر إراحة تريزيجيه من مباراة نيجيريا بسبب إجراء علاجي بالأسنان".

وشدد "اللاعب سيكون جاهزا لمباراة زيمبابوي في افتتاح كأس أمم إفريقيا".

ويخوض منتخب مصر مباراة نيجيريا الودية في استاد القاهرة، وذلك قبل السفر إلى المغرب للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

ويتدرب المنتخب استعدادا لمواجهة نيجيريا الودية يوم الثلاثاء، ثم نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا التي تبدأ يوم الأحد المقبل بالمغرب.

وكان من المنتظر اكتمال الصفوف يوم الاثنين بوصول كل المحترفين، في إطار الاستعدادات لكأس أمم إفريقيا 2025.

وكان إبراهيم عادل جناح الجزيرة الإماراتي قد انضم للفريق مساء الأحد وخاض المران المسائي، ليلحق بحمدي فتحي لاعب الوكرة القطري الذي انضم للمعسكر قبل أيام.

كما وصل رامي ربيعة ومصطفى محمد ورباعي بيراميدز، أحمد الشناوي ومهند لاشين ومحمد حمدي ومصطفى فتحي، للمعسكر يوم الاثنين.

ويشارك في مران الاثنين كل اللاعبين الـ28 المتواجدين في قائمة منتخب مصر المشاركة في البطولة، باستثناء صلاح ومرموش.

قبل أيام، أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، القائمة النهائية المتوجهة إلى المغرب لخوض كأس الأمم الإفريقية.

وتستضيف المغرب كأس الأمم خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري إلى 18 يناير المقبل.

واستقر حسام حسن على اصطحاب القائمة بالكامل المكونة من 28 لاعبا والتي أعلن عنها سابقا لمعسكر ديسمبر.

وشهدت قائمة منتخب مصر، عودة إمام عاشور لصفوف الفراعنة.