منتخب مصر يعلن إراحة تريزيجيه من مباراة نيجيريا

الإثنين، 15 ديسمبر 2025 - 18:50

كتب : محمد جمال

مران منتخب مصر - تريزيجيه

أعلن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر إراحة محمود حسن "تريزيجيه" من مباراة نيجيريا.

وقال إبراهيم حسن للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم: "حسام حسن قرر إراحة تريزيجيه من مباراة نيجيريا بسبب إجراء علاجي بالأسنان".

وشدد "اللاعب سيكون جاهزا لمباراة زيمبابوي في افتتاح كأس أمم إفريقيا".

أخبار متعلقة:
منافس مصر – مدرب جنوب إفريقيا يعتذر لمدافعه بعد الاتهام بالعنصرية منتخب مصر يتدرب بدون صلاح ومرموش قبل مواجهة نيجيريا خبر في الجول - منتخب مصر يحدد موعد السفر إلى المغرب تقرير: أوسيمين يغيب عن مواجهة مصر

ويخوض منتخب مصر مباراة نيجيريا الودية في استاد القاهرة، وذلك قبل السفر إلى المغرب للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

ويتدرب المنتخب استعدادا لمواجهة نيجيريا الودية يوم الثلاثاء، ثم نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا التي تبدأ يوم الأحد المقبل بالمغرب.

وكان من المنتظر اكتمال الصفوف يوم الاثنين بوصول كل المحترفين، في إطار الاستعدادات لكأس أمم إفريقيا 2025.

وكان إبراهيم عادل جناح الجزيرة الإماراتي قد انضم للفريق مساء الأحد وخاض المران المسائي، ليلحق بحمدي فتحي لاعب الوكرة القطري الذي انضم للمعسكر قبل أيام.

كما وصل رامي ربيعة ومصطفى محمد ورباعي بيراميدز، أحمد الشناوي ومهند لاشين ومحمد حمدي ومصطفى فتحي، للمعسكر يوم الاثنين.

ويشارك في مران الاثنين كل اللاعبين الـ28 المتواجدين في قائمة منتخب مصر المشاركة في البطولة، باستثناء صلاح ومرموش.

قبل أيام، أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، القائمة النهائية المتوجهة إلى المغرب لخوض كأس الأمم الإفريقية.

وتستضيف المغرب كأس الأمم خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري إلى 18 يناير المقبل.

واستقر حسام حسن على اصطحاب القائمة بالكامل المكونة من 28 لاعبا والتي أعلن عنها سابقا لمعسكر ديسمبر.

وشهدت قائمة منتخب مصر، عودة إمام عاشور لصفوف الفراعنة.

مصر تريزيجيه نيجيريا
نرشح لكم
خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر. مران الزمالك - انتظام الدباغ.. وتصعيد لاعب من الشباب لمواجهة حرس الحدود بيان من وزارة الرياضة بشأن سحب أرض الزمالك في أكتوبر "ندرس المقترحات البديلة" خبر في الجول - الأهلي يمدد عقد أليو ديانج لمدة 3 مواسم مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: المصري تواصل مع مصطفى الجمل لإمكانية ضمه محمود ناجي حكم ودية مصر ونيجيريا محمد أشرف: تعرضت للظلم في الزمالك.. وفوجئت ببند في عقدي كان سببا وراء رحيلي وزارة الرياضة: استبعاد مجلس الزمالك في هذه الحالة.. والمجالس تعاملت بشكل كارثي
أخر الأخبار
سلة – الأهلي يهزم الجزيرة في ثاني جولات دوري السوبر 31 ثاتيه | كرة سلة
تقرير: ميلان يتفق مع فولكروج لضمه وينتظر وست هام 10 دقيقة | ميركاتو
كأس العرب – علي علوان: النعيمات أسطورة الأردن.. وينتظرنا نهائي قوي ضد الأردن 15 دقيقة | كأس العرب
كأس العرب – أبو ليلى: النعيمات كان الحافز لنا أمام السعودية 32 دقيقة | كأس العرب
كأس العرب – موعد نهائي المغرب والأردن والقنوات الناقلة 45 دقيقة | كأس العرب
استراحة الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (2)-(1) بورنموث.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة الأوروبية
كأس العرب - إلى النهائي.. الأردن يجتاز السعودية ويضرب موعدا مع المغرب ساعة | كأس العرب
تشكيل مانشستر يونايتد - ماونت وهيفين أساسيان ضد بورنموث ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تعليق من الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر 4 تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية
/articles/519255/منتخب-مصر-يعلن-إراحة-تريزيجيه-من-مباراة-نيجيريا