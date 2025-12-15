إنتر ميامي يعلن ضم ريجيلون

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي التعاقد مع سيرجيو ريجيلون في صفقة انتقال حر.

وأشار النادي إلى أن عقد اللاعب الإسباني يمتد حتى ديسمر 2027 مع إمكانية التجديد لعام إضافي.

وانضم ريجيلون إلى توتنام في 2020 قادما من ريال مدريد وخلال تلك الفترة خرج في ثلاث إعارات مع مانشستر يونايتد وأتليتكو مدريد وبرينتفورد.

ولعب الظهير الأيسر الإسباني صاحب الـ 27 عاما في 73 مباراة بقميص توتنام وسجل هدفين وصنع 9 أهداف.

وتوج إنتر ميامي بلقب الدوري الأمريكي لأول مرة في تاريخه بالفوز على فانكوفر وايتكابس بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية.

لقب يحمل رقم 47 لميسي في مسيرته كأكثر لاعب تتويجا بالألقاب في التاريخ.

ولقب ينهي به كل من جوردي ألبا وسيرخيو بوسكيتس مسيرتهما بعدما أعلن الثنائي من قبل هذا الموسم نهاية مشواره بنهاية الموسم الحالي.