المغرب يضرب الإمارات بثلاثية ويتأهل لنهائي كأس العرب

تأهل منتخب المغرب إلى نهائي كأس العرب 2025 بعد الفوز على الإمارات.

وفاز المغرب على الإمارات في نصف النهائي بثلاثة أهداف دون مقابل.

سجل ثلاثية المغرب في المباراة كل من كريم بركاوي وأشرف مهداوي وعبد الرزاق حمد الله.

التشكيل

بدأ المغرب المباراة بوليد أزارو في التشكيل الأساسي، بينما قاد كايو لوكاس هجوم الإمارات.

أزارو أساسي والكرتي بديل مع المغرب.. والغساني بجوار كايو يقودان هجوم الإمارات#كأس_العرب pic.twitter.com/OKmkbnlJBt — FilGoal (@FilGoal) December 15, 2025

أحداث المباراة

تقدم منتخب المغرب بالهدف الأول في الدقيقة 28 عن طريق كريم بركاوي برأسية مستغلا عرضية من الموساوي.

وأهدر منتخب الإمارات فرصة التعادل بغرابة شديدة بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 57 أهدر وليد أزارو فرصة الهدف الثاني للمغرب برأسية فوق المرمى.

وشارك محمود بنتايك كبديل في الدقيقة 73، قبل أن يلحق وليد الكرتي به في الدقيقة 81.

وسجل أشرف المهداوي الهدف الثاين في الدقيقة 83 بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء غيرت اتجاهها من مدافع الإمارات لتسكن الشباك.

وأنهى عبد الرزاق حمد الله ثلاثية المغرب في الدقيقة 92 مستغلا تمرية من محمد بولسكوت أمام المرمى ليضع الكرة في الشباك.

وسيلعب منتخب المغرب في النهائي مع المتأهل من مباراة نصف النهائي الآخر بين السعودية والأردن.