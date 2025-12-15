المغرب يضرب الإمارات بثلاثية ويتأهل لنهائي كأس العرب
الإثنين، 15 ديسمبر 2025 - 18:35
كتب : FilGoal
تأهل منتخب المغرب إلى نهائي كأس العرب 2025 بعد الفوز على الإمارات.
وفاز المغرب على الإمارات في نصف النهائي بثلاثة أهداف دون مقابل.
سجل ثلاثية المغرب في المباراة كل من كريم بركاوي وأشرف مهداوي وعبد الرزاق حمد الله.
التشكيل
بدأ المغرب المباراة بوليد أزارو في التشكيل الأساسي، بينما قاد كايو لوكاس هجوم الإمارات.
أزارو أساسي والكرتي بديل مع المغرب.. والغساني بجوار كايو يقودان هجوم الإمارات#كأس_العرب pic.twitter.com/OKmkbnlJBt— FilGoal (@FilGoal) December 15, 2025
أحداث المباراة
تقدم منتخب المغرب بالهدف الأول في الدقيقة 28 عن طريق كريم بركاوي برأسية مستغلا عرضية من الموساوي.
رأسية متقنة من كريم البركاوي تهز شباك الإمارات وتمنح المنتخب المغربي التقدم ⚽️🔥#كأس_العرب | #كأس_العرب2025#FIFAArabCup | #ArabCup2025 pic.twitter.com/PRZp0EqETT— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 15, 2025
وأهدر منتخب الإمارات فرصة التعادل بغرابة شديدة بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني.
وفي الدقيقة 57 أهدر وليد أزارو فرصة الهدف الثاني للمغرب برأسية فوق المرمى.
وشارك محمود بنتايك كبديل في الدقيقة 73، قبل أن يلحق وليد الكرتي به في الدقيقة 81.
وسجل أشرف المهداوي الهدف الثاين في الدقيقة 83 بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء غيرت اتجاهها من مدافع الإمارات لتسكن الشباك.
أشرف المهديوي يسجل الهدف الثاني للمغرب ويقربهم من النهائي#كأس_العرب | #كأس_العرب2025#FIFAArabCup | #ArabCup2025 pic.twitter.com/G7CegRsegv— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 15, 2025
وأنهى عبد الرزاق حمد الله ثلاثية المغرب في الدقيقة 92 مستغلا تمرية من محمد بولسكوت أمام المرمى ليضع الكرة في الشباك.
عبد الرزاق حمد الله يوقع على الهدف الثالث للمغرب#كأس_العرب | #كأس_العرب2025#FIFAArabCup | #ArabCup2025 pic.twitter.com/Luy8ZvaxG6— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 15, 2025
وسيلعب منتخب المغرب في النهائي مع المتأهل من مباراة نصف النهائي الآخر بين السعودية والأردن.