كرة طائرة – آية النادي: الانضمام للأهلي حلم تحقق وهدفي تحقيق البطولة

أعربت آية النادي لاعبة فريق الأهلي للكرة الطائرة للسيدات، عن سعادتها بالانضمام إلى القلعة الحمراء وتحقيق حلم الطفولة بالنسبة لها من خلال تمثيل الفريق في البطولات.

وأكدت لاعبة الأهلي جاهزيتها للمشاركة مع الفريق في المباريات وبذل أقصى جهد ممكن للتتويج بالبطولات مع الأهلي وإسعاد الجماهير.

وأوضحت آية أن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي في الأهلي، كان على تواصل دائم معها لإنهاء إجراءات انضمامها للفريق.

وأشارت إلى أن توقيعها للأهلي تأجل مرتين بسبب دراستها في الولايات المتحدة الأمريكية، لافتة إلى أنها لم تفكر كثيرًا بمجرد الانتهاء من الدراسة وقررت الموافقة على عرض الأهلي.

وقالت آية "شاركت في المران الأول مع الفريق، وعند دخولي الصالة وجدت ترحيبًا كبيرًا من جميع اللاعبات والمدير الفني الذي عبر عن سعادته بوجودي مع الفريق، وهو أمر أسعدني ودافع قوي في بداية مشواري مع الأهلي".

وشددت لاعبة الأهلي على أن هدفها التتويج بكل البطولات مع الفريق، لا سيما بطولة إفريقيا الغائبة عن الأهلي منذ سنوات، وتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل لكأس العالم للأندية، الذي يأتي في مقدمة أحلامها، والفوز بجميع البطولات التي يشارك فيها الأهلي هذا الموسم.

كما أكدت آية أن جماهير الأهلي تبحث دائمًا عن التتويج بالبطولات، وهو ما يتناسب مع شخصيتها وقدرتها على اللعب تحت الضغوط.

وأضافت "الفريق بأكمله يشعر بالمسؤولية بعد خسارة بطولتين في الموسم الماضي، وهدفنا إسعاد الجماهير والتتويج بكل البطولات هذا الموسم".

واختتمت آية النادي حديثها بالتأكيد على حماسها الكبير للعب في وجود جماهير الأهلي وتشجيعهم للفريق، والاحتفال معهم بالفوز بالبطولات.