أمم إفريقيا - مدرب جزر القمر لـ في الجول: لسنا المغرب أو السنغال لنطمح للوصول لنصف النهائي

الإثنين، 15 ديسمبر 2025 - 17:48

كتب : محمد عبد العظيم

ستيفانو كوزين مدرب جزر القمر

يرى ستيفانو كوزين المدير الفني لـ منتخب لـ جُزر القُمر أن المغرب هو المرشح الأبرز للتتويج بكأس أمم إفريقيا.

ويستعد منتخب جزر القمر للمشاركة في كأس أمم إفريقيا والتي تنطلق في المغرب بداية من يوم 21 ديسمبر الجاري.

وقال كوزين لـ FilGoal.com: "مجموعتنا صعبة في بطولة صعبة، لأنها تضم منتخبات قوية أبرزها المغرب الأفضل في إفريقيا ومن بين أفضل منتخبات العالم".

أخبار متعلقة:
قائمة جزر القمر - حضور ثلاثي الدوري السعودي.. وتألق زيد في كأس العرب يضمن تواجده كأس العرب - مؤتمر مدرب جزر القمر: يجب أن نظهر بمستوى جيد أمام عمان قبل الوداع كأس العرب – أول المتأهلين لربع النهائي.. السعودية تهزم جزر القمر مؤتمر مساعد رينار: سنقوم بكل ما بوسعنا في غيابه.. ودرسنا جزر القمر جيدا

وواصل "المغرب المنتخب المرشح لحصد اللقب، لأنهم في المركز الـ 11 في تصنيف فيفا ويستعدون لاستضافة كأس العالم 2023 مع إسبانيا والبرتغال، وسيخوضون البطولة أمام جماهيرهم".

وتابع "لعبنا ضد مالي في تصفيات كأس العالم وخسرنا وهذا يعني أنهم منتخب قوي، وزامبيا دائما منتخب تنافسي".

وشدد "جُزر القُمر لم تحقق الفوز ضد تلك المنتخبات من قبل والتحدي هو تحقيق نتائج إيجابية ضدهم."

وأردف "طموحنا هو الوصول لأفضل نقطة، نحن لسنا نيجيريا أو المغرب أو السنغال ليكون طموحنا على الأقل الوصول لنصف النهائي".

وأضاف "بالنسبة لنا سيكون من الرائع التواجد في البطولة، وعملنا بجد للوصول لها، ونحن نعمل على مشروع لتطوير المنتخب".

وأتم "أعتقد أن المغرب المرشح الأول للفوز باللقب لأنها المستضيف ومنتخب قوي للغاية وهي نقطة قوة لهم، ولا يجب أن ننسى السنغال والجزائر ونيجيريا والكونغو الديمقراطية ومصر وكلهم منتخبات قوية، ولنرى ماذا سيحدث ونستمتع بالبطولة".

ويتواجد منتخب جزر القمر في المجموعة الأولى بجانب المغرب ومالي وزامبيا.

جزر القمر كأس أمم إفريقيا
نرشح لكم
خبر في الجول – حسام حسن يدرس إراحة محمد صلاح أمام نيجيريا منافس مصر – مدرب جنوب إفريقيا يعتذر لمدافعه بعد الاتهام بالعنصرية منتخب مصر يتدرب بدون صلاح ومرموش قبل مواجهة نيجيريا خبر في الجول - منتخب مصر يحدد موعد السفر إلى المغرب مساعي المغرب تنجح.. العيناوي يغيب عن مباراة روما أمام كومو قدوس وأبو بكر وزياش.. نجوم لن يشاركوا في كأس أمم إفريقيا مدرب مالي لـ في الجول: المغرب الأوفر حظا للتتويج بأمم إفريقيا.. ونصف النهائي طموحنا تقرير: أوسيمين يغيب عن مواجهة مصر
أخر الأخبار
مباراة الـ 8 أهداف.. مانشستر يونايتد يتعادل مع بورنموث في لقاء ناري ساعة | الكرة الأوروبية
الأمر سيصعب على برشلونة؟ مدرب جوادلاخارا: عشب ملعبنا ليس الأفضل ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – الأهلي يوافق على عرض إشتوريل برايا البرتغالي لضم محمد هيثم ساعة | الكرة المصرية
سلة – الأهلي يهزم الجزيرة في ثاني جولات دوري السوبر 2 ساعة | كرة سلة
تقرير: ميلان يتفق مع فولكروج لضمه وينتظر وست هام 2 ساعة | ميركاتو
كأس العرب – علي علوان: النعيمات أسطورة الأردن.. وينتظرنا نهائي قوي ضد الأردن 2 ساعة | كأس العرب
كأس العرب – أبو ليلى: النعيمات كان الحافز لنا أمام السعودية 3 ساعة | كأس العرب
كأس العرب – موعد نهائي المغرب والأردن والقنوات الناقلة 3 ساعة | كأس العرب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تعليق من الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر 4 تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية
/articles/519247/أمم-إفريقيا-مدرب-جزر-القمر-لـ-في-الجول-لسنا-المغرب-أو-السنغال-لنطمح-للوصول-لنصف-النهائي