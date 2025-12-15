أمم إفريقيا - مدرب جزر القمر لـ في الجول: لسنا المغرب أو السنغال لنطمح للوصول لنصف النهائي

يرى ستيفانو كوزين المدير الفني لـ منتخب لـ جُزر القُمر أن المغرب هو المرشح الأبرز للتتويج بكأس أمم إفريقيا.

ويستعد منتخب جزر القمر للمشاركة في كأس أمم إفريقيا والتي تنطلق في المغرب بداية من يوم 21 ديسمبر الجاري.

وقال كوزين لـ FilGoal.com: "مجموعتنا صعبة في بطولة صعبة، لأنها تضم منتخبات قوية أبرزها المغرب الأفضل في إفريقيا ومن بين أفضل منتخبات العالم".

وواصل "المغرب المنتخب المرشح لحصد اللقب، لأنهم في المركز الـ 11 في تصنيف فيفا ويستعدون لاستضافة كأس العالم 2023 مع إسبانيا والبرتغال، وسيخوضون البطولة أمام جماهيرهم".

وتابع "لعبنا ضد مالي في تصفيات كأس العالم وخسرنا وهذا يعني أنهم منتخب قوي، وزامبيا دائما منتخب تنافسي".

وشدد "جُزر القُمر لم تحقق الفوز ضد تلك المنتخبات من قبل والتحدي هو تحقيق نتائج إيجابية ضدهم."

وأردف "طموحنا هو الوصول لأفضل نقطة، نحن لسنا نيجيريا أو المغرب أو السنغال ليكون طموحنا على الأقل الوصول لنصف النهائي".

وأضاف "بالنسبة لنا سيكون من الرائع التواجد في البطولة، وعملنا بجد للوصول لها، ونحن نعمل على مشروع لتطوير المنتخب".

وأتم "أعتقد أن المغرب المرشح الأول للفوز باللقب لأنها المستضيف ومنتخب قوي للغاية وهي نقطة قوة لهم، ولا يجب أن ننسى السنغال والجزائر ونيجيريا والكونغو الديمقراطية ومصر وكلهم منتخبات قوية، ولنرى ماذا سيحدث ونستمتع بالبطولة".

ويتواجد منتخب جزر القمر في المجموعة الأولى بجانب المغرب ومالي وزامبيا.