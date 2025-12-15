كرة سلة – الزمالك يعلن التعاقد مع المحترف الأمريكي كلينتوني إيرلي
الإثنين، 15 ديسمبر 2025 - 17:47
كتب : إبراهيم رمضان
أعلن نادي الزمالك التعاقد مع المحترف الأمريكي كلينتوني إيرلي لتدعيم صفوف فريق كرة السلة للرجال.
وكشف FilGoal.com عن اتفاق الزمالك مع اللاعب قبل أيام للانضمام للنادي.
وخضع اللاعب للكشف الطبي قبل أيام وبعد تجاوزه وقع بشكل رسمي للزمالك.
ويبلغ اللاعب من العمر 34 عاما، وبدأ مسيرته في الدوري الأمريكي لكرة السلة في 2014 عندما اختاره فريق نيويورك نيكس بالبطاقة رقم 34 في الدرافت.
قبل أن يرحل عن الفريق ويبتعد عن دوري NBA ويخوض تجربة في اليابان ثم في السعودية وتايوان وجنوب إفريقيا وفنزويلا ولبنان.
وكانت آخر محطة له مع نادي العربي القطري. ويجيد اللعب في مركز 3.
