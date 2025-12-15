خبر في الجول - منتخب مصر يحدد موعد السفر إلى المغرب

استقر المنتخب الوطني على موعد السفر إلى المغرب لخوض كأس الأمم الإفريقية.

وتستضيف المغرب كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري، حتى 18 يناير 2026.

وعلم FilGoal.com أنه تقرر سفر المنتخب إلى المغرب في تمام الخامسة مساء يوم الأربعاء المقبل 17 ديسمبر، متوجها إلى مدينة أغادير.

ويلتقي منتخب مصر مع نيجيريا يوم الثلاثاء 16 ديسمبر في مباراة ودية استعدادا لكأس أمم إفريقيا، على أن يسافر في اليوم التالي مباشرة إلى المغرب.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية بجوار زيمبابوي وجنوب إفريقيا وأنجولا.

وكان منتخب مصر قد بدأ مشواره التحضيري للبطولة في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر وثم انتقل لبدء مرانه في استاد القاهرة اليوم الأحد.

وجاءت قائمة مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - مصطفي شوبير (الأهلي) - محمد صبحي (الزمالك).

الدفاع: محمد هاني (الأهلي) - أحمد عيد (المصري) - رامي ربيعة (العين) - خالد صبحي (المصري) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - محمد إسماعيل (الزمالك) - حسام عبد المجيد (الزمالك) - محمد حمدي (بيراميدز) - أحمد فتوح (الزمالك).

الوسط: مروان عطيـة (الأهلي) - حمدي فتحي (الوكرة) - مهند لاشيـن (بيراميدز) - محمود صابر (زد) - محمد شحاتة (الزمالك) - إمام عاشور (الأهلي) - أحمد سيد "زيزو" (الأهلي) - محمود حسن "تريزيجيه" (الأهلي) - إبراهيم عادل (الجزيرة) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - عمر مرموش (مانشستر سيتي) - محمد صلاح (ليفربول).

الهجوم: مصطفى محمد (نانت) - صلاح محسن (المصري) - أسامة فيصل (البنك الأهلي).