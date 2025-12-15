تايلاند وبولندا أبطال العالم في كأس العالم FIFAe 25 بلعبة eFootball

تُوج منتخبا تايلاند وبولندا بلقبي كأس العالم FIFAe 25™ بلعبة eFootball™، بعد ختام منافسات البطولة التي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر.

وحصد المنتخب التايلاندي لقب فئة الهواتف المحمولة، بينما توج المنتخب البولندي بلقب فئة أجهزة الكونسول.

وأعلنت شركة كونامي للترفيه الإلكتروني (KONAMI) بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) تتويج الأبطال، في البطولة الرسمية للرياضات الإلكترونية التي شهدت مشاركة قياسية هذا العام.

وشهدت تصفيات كأس العالم FIFAe 25 مشاركة 90 دولة ومنطقة، بإجمالي تراكمي بلغ 16.51 مليون مشارك، قبل أن يتنافس 12 منتخبًا في كل فئة على اللقب العالمي.

نهائي فئة الهواتف المحمولة

في النهائي، تقدمت تايلاند في المباراة الأولى بهدف من تسديدة متوسطة المدى في الشوط الأول، قبل أن تضيف الهدف الثاني في الشوط الثاني لتتفوق على البرازيل.

وفي المباراة الثانية، تقدمت البرازيل أولًا، قبل أن تنجح تايلاند في إدراك التعادل، لتنتهي المواجهة بنتيجة متساوية، وتحسم تايلاند اللقب لصالحها وتحصد أول بطولة عالمية في تاريخها.

وقال اللاعب التايلاندي JXMKT بطل فئة الهواتف المحمولة:

"أنا فخور جدًا، وأود أن أشكر مدربي لأنه لولاه لما تمكنت من تحقيق هذا الإنجاز، كما أشكر فريقي وتايلاند على الدعم. لقد تحقق الحلم".

نهائي فئة أجهزة الكونسول

وشهد نهائي فئة أجهزة الكونسول مواجهة أوروبية بين بولندا وإيطاليا.

وانتهت المباراة الأولى بالتعادل 1-1، قبل أن تحسم بولندا المباراة الثانية بعد تسجيل هدف قبل نهاية الشوط الأول، مع الحفاظ على صلابة دفاعية حتى النهاية، لتتوج بأول لقب عالمي في تاريخها.

وقال اللاعب البولندي Zilo:

"هذا الإنجاز مميز جدًا بالنسبة لي، خاصة وأنا أقف هنا بجانب أخي. أنا فخور جدًا بنا".

وأضاف زميله Ostrybuch:

"أثبتنا أننا الأفضل، لعبنا بشكل مذهل، ولا يمكن أن نكون أكثر استحقاقًا مما نحن عليه".

ومن المقرر أن ينطلق الطريق إلى كأس العالم FIFAe 26™ بلعبة eFootball™ بداية من شهر فبراير 2026