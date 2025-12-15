مساعي المغرب تنجح.. العيناوي يغيب عن مباراة روما أمام كومو

نجحت مساعي الاتحاد المغربي لكرة القدم في منع نائل العيناوي لاعب روما من اللعب مع فريقه يوم الاثنين.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن الأندية مُلزمة بالسماح للاعبيها بالانضمام للمنتخبات يوم 15 ديسمبر.

وبعدما قرر جيان بييرو جاسبيريني المدير الفني لنادي روما الإبقاء على العيناوي من أجل مواجهة كومو يوم الاثنين، قدم الاتحاد المغربي استئنافا بشأن اللاعب.

وبالفعل أعلن روما قائمة المباراة التي خلت من اسم العيناوي.

وتنطلق كأس الأمم الإفريقية في المغرب يوم الأحد المقبل.

وأوضح جاسبيريني في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة روما أمام كومو: "إيفان نديكا سيشارك أمام كومو، أما بقية اللاعبين فسنرى وضعهم".

وأضاف "يمكن للفرق التي لعبت يومي السبت والأحد استخدام لاعبيها الأفارقة، ولكن بما أن مباراتنا مقررة يوم الاثنين، فقد نواجه مشكلة، على الرغم من أنها نفس جولة المباريات".

وأكمل مدرب روما "قدم المغرب استئنافا بشأن نائل العيناوي".

وتواجد العيناوي صاحب الـ24 عاما في قائمة المغرب بكأس الأمم الإفريقية.

ولعب العيناوي 6 مباريات دولية مع المغرب جميعها خلال عام 2025.

ويرغب مدرب روما في الاحتفاظ باللاعب الإيفواري نديكا في ظل غياب التركي زكي شيليك بعد طرده في مباراة كالياري الأخيرة.

وتعرض روما لهزيمتين متتاليتين في الدوري الإيطالي أمام نابولي وكالياري بالنتيجة ذاتها 1-0.

ويستضيف روما منافسه كومو على ملعب الأوليمبكو في تمام العاشرة إلا الربع مساء يوم الإثنين في الجولة الـ15 من الدوري الإيطالي.

ويحتل روما المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، فيما يحتل كومو المركز السابع برصيد 24 نقطة.