انتهت كأس العرب - المغرب (3)-(0) الإمارات
الإثنين، 15 ديسمبر 2025 - 16:26
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة المغرب ضد الإمارات في نصف نهائي كأس العرب 2025.
نهاية المباراة
ق92. جووووول الثااالث للمغرب عن طريق عبد الرزاق حمد الله.
ق83. جووووول الثاني للمغرب عن طريق أشرف المهداوي بتسديدة غيرت اتجاهها من المدافع وسكنت الشباك.
ق81. وليد الكرتي يشارك كبديل.
ق73. محمود بنتايك وعبد الرزاق حمد الله يشاركان.
ق57. وليد أزارو يهدر فرصة الهدف الثاني برأسية فوق المرمى.
ق47. التعادل يضيع بغرابة من منتخب الإمارات.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق28. جوووول أول للمغرب عن طريق كريم بركاوي برأسية.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
