فليك: لم أقرر حارسنا ضد جوادالاخارا.. ولا يجب أن نضغط الحكام

شدد هانز فليك، مدرب برشلونة، على أنه لم يقرر الحارس الأساسي الذي سيشارك ضد جوادالاخارا حتى الآن.

ويستعد برشلونة لمواجهة جوادالاخارا في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "علينا أن نفوز بهذه المباراة، نلعب في الدوري الإسباني ونحن مرشحون للتتويج بالكأس، وعلينا أن نظهر ذلك، لدينا الجودة العالية ونريد إظهارها".

وواصل: "لم نقرر الحارس الأساسي بعد أو التشكيل، حصتنا التدريبية اليوم كانت للتعافي وغدا سنقرر".

وأكمل: "تير شتيجن حارس مذهل، ونحن نملك 3 حراس رائعين، سنرى ما سيحدث، ولكن كلامي كان واضحا، جوان جارسيا هو رقم 1 وسنرى ما سيحصل بعدها، تشيزني أيضا قدم موسما رائعا وأبلى جيدا هذا الموسم بعد إصابة جارسيا، وقدم لنا الاستقرار وهو مهم داخل الملعب وخارجه".

وتابع: "جوان جارسيا سيحصل على راحة غدا، علي أن أتكلم مع اللاعبين أولا، ثم قبل المباراة سأخبرهم باللاعبين الأساسيين، اليوم ليس مناسبا لاتخاذ القرار لأننا كنا في مرحلة تعافٍ، وأريد الانتظار حتى يوم الغد وهذا طبيعي".

وكشف: "ليفاندوفسكي تدرب معنا بانفراد لكنه متاح للمشاركة غدا، وسنقرر وقد نغير بعض الأمور، لكننا نريد الفوز وهذا هو المهم لنا".

وشدد: "حينما ترى الفترات التي تعثرنا فيها خلال الشهرين الماضيين بسبب الإصابات وحالة اللاعبين من حيث المستوى، فنحن تحسنا خلال الأسابيع الأخيرة، المصابون عادوا ولعبوا بمستوى عال، ويمكنك رؤية جودة الفريق ككل، والأمر متعلق بالتحسن، ونحن نتحدث مع اللاعبين بعد كل مباراة، لا نزال في منتصف الموسم وأعتقد أننا قادرون على جعل الأمور أفضل وهذا هدفنا".

وأضاف: "الحكام جزء مهم من كرة القدم، ودونهم لا يمكننا اللعب، أحيانا يكون لدينا اعتقاد بأنهم يمكنهم أن يؤدوا بشكل أفضل، ولكن جميعنا نرتكب الأخطاء، وبالتأكيد هم أيضا، وفي النهاية هم يبلون جيدا، وعلينا أن نركز على أنفسنا لأننا كمدربين ولاعبين نرتكب الأخطاء أيضا، فالحكام يتعرضون لضغط كبير وليس من العادل أن نضغط عليهم أكثر، على الأقل هذه ليست طريقتي في التعامل مع الأمور".

وأتم: "الثلاثية؟ هذا هو هدف الأندية الكبيرة ونحن منهم، نركز على تحقيق الألقاب لأننا نملك الجودة لفعل ذلك، لكن الطريق للفوز بكأس الملك لا يزال طويلا".

وكان برشلونة قد توج بكأس ملك إسبانيا خلال الموسم الماضي بعد الفوز على ريال مدريد في المباراة النهائية.