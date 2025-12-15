تشكيل كأس العرب - أزارو أساسي والكرتي بديل مع المغرب.. والغساني يقود الإمارات

أعلن طارق السكتيوي المدير الفني لمنتخب المغرب، تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة الإمارات.

يلتقي المنتخب المغربي أمام نظيره الإماراتي في نصف نهائي كأس العرب المقررة في تمام الرابعة والنصف مساءً.

ويواجه الفائز من المباراة أمام الفائز من نصف النهائي الآخر بين السعودية والأردن.

وأجرى السكتيوي تبديلين في تشكيل المغرب عن المواجهة السابقة أمام سوريا.

ودفع مدرب المغرب بـ وليد أزارو أساسيا من بداية المباراة، فيما أبقى وليد الكرتي على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل المغرب على النحو التالي:

الحارس: المهدي بن عبيد

الدفاع: سفيان بوفتيني - مروان سعدان – حمزة الموساوي – محمد بولكسوت

الوسط: أنس باش – محمد ربيع حريمات

أمامهما: كريم البركاوي – أسامة طنان - أمين زحزوح

الهجوم: وليد أزارو

ويتواجد وليد الكرتي على مقاعد البدلاء.

أما كوزمين أولاريو المدير الفني لمنتخب الإمارات، فاختار تواجد يحيى الغساني صاحب هدفي صعود المنتخب من دور المجموعات في شباك الكويت.

وجاء تشكيل الإمارات كالتالي:

حراسة المرمى: حمد المقبالي

الدفاع: روبين فيليب - لوكاس بيمنتا - ساشا إيفكوفيتش - خالد الظنحاني

الوسط: ماجد راشد - عصام فايز - نيكولاس خيمينيز

الهجوم: يحيى الغساني - برونو أوليفيرا - كايو لوكاس

وأطاح المنتخب المغربي بنظيره السوري بهدف نظيف، فيما تخطى منتخب الإمارات نظيره الجزائري بركلات الترجيح 7-6 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.