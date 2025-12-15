فابريزيو رومانو: لاعب أرسنال السابق يخضع للكشف الطبي في أياكس الثلاثاء

كشف فابريزيو رومانو الصحفي في سكاي سبورتس، عن اتفاق الياباني تاكيهيرو تومياسو مع نادي أياكس للانضمام للفريق.

وأشار رومانو عبر حسابه على موقع إكس: "الاتفاق الشفهي تم بين تومياسو وأياكس والذي يمتد حتى يونيو 2026".

وأوضح الصحفي المتخصص في الانتقالات إلى أن الكشف الطبي سيتم يوم الثلاثاء، وفي حالة تجاوزه اللاعب الياباني فسيتم توقيع العقود.

وستعد تجربة تومياسو مع أياكس هي الأولى للاعب بعدما بات حرا منذ رحيله عن أرسنال.

وخضع اللاعب الياباني لجراحة في الركبة فبراير الماضي، ليغيب طوال الفترة الماضية.

وتعاقد أرسنال خلال الانتقالات الصيفية مع بييرو هينكابي وكريستيان موسكيرا، بالإضافة إلى تواجد كالافيوري، ومايلز لويس سكيلي، وجوريان تيمبر، وبن وايت في مركزي ظهيري الجنب.

وانضم تومياسو إلى أرسنال قادماً من بولونيا الإيطالي عام 2021.

وخاض اللاعب الياباني 84 مباراة مع أرسنال.

ولعب تومياسو آخر مبارياته مع أرسنال في أكتوبر 2024 أمام ساوثامبتون والتي انتهت بفوز الجانرز 3-1.