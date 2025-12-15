خبر في الجول - الأهلي يمدد عقد أليو ديانج لمدة 3 مواسم

الإثنين، 15 ديسمبر 2025 - 14:58

كتب : أحمد الخولي

مران الأهلي - أليو ديانج

علم FilGoal.com أن إدارة الأهلي توصلت لاتفاق نهائي مع المالي أليو ديانج على تمديد عقده.

عقد ديانج الحالي مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ويمكنه التفاوض مع أي فريق في يناير المقبل.

لكن إدارة الأهلي نجحت في حسم ملف تجديد عقده، واتفقت معه على التمديد لمدة 3 مواسم، وفقا لما علمه FilGoal.com.

ومن المنتظر أن يتقاضى الدولي المالي مليون ونصف مليون دولار في الموسم المقبل.

بالإضافة إلى مشاركته في تصوير إعلانين سنويا.

وكان FilGoal.com قد أوضح أن يس توروب يفضل استمرار أليو ديانج حتى نهاية الموسم بغض النظر عن موقفه من التجديد ولا يفضل بيعه في يناير حال كان الموسم الحالي هو الأخير له.

فيما خرج المدرب بتصريحات تليفزيونية قال فيها: "أليو ديانج لاعب مميز ويؤدي معنا بشكل جيد، وما سيحدث خلال الأشهر الـ 6 المتبقية في عقده أمر سنناقشه لاحقا".

وكان ديانج قضى الموسم الماضي معارا لنادي الخلود السعودي، قبل أن يعود للمشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعاد الدولي المالي للمشاركة مع وصول توروب لتدريب الأهلي في أكتوبر الماضي.

