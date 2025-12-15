اتهامات جديدة لـ برشلونة في صفقة بيع بابلو توري

الإثنين، 15 ديسمبر 2025 - 14:56

كتب : FilGoal

بابلو توري - ريال مايوركا

وجه نادي ريال راسينج سانتاندير، اتهامات إلى برشلونة بسوء النية في صفقة بيع بابو توري إلى نادي ريال مايوركا.

رحل بابلو توري إلى ريال مايوركا في فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 5 ملايين يورو.

وانضم توري لبرشلونة قادما من راسينج سانتاندير في 2022 مقابل 5 ملايين يورو.

وسبق للاعب الخروج على سبيل الإعارة لجيرونا في 2024.

وكشفت صحيفة آس، أن راسينج سانتاندير اتهم برشلونة ببيع بابلو توري بسعر أقل لضمان عدم فع أي أموال للنادي الذي كان سيحق له الحصول على جزء من رسوم الانتقال في حالة تحقيق ربح.

وبالتالي لم يحصل راسينج على أي ربح من صفقة برشلونة ببيع اللاعب.

ووقع توري مع مايوركا على عقد لمدة 4 مواسم حتى 2029.

ووضع برشلونة بند أحقية إعادة الشراء مع تواجد نسبة من إعادة البيع المستقبلي بحصوله على 50 % من الصفقة.

الصحيفة الإسبانية، أشارت إلى أن برشلونة يمكنه استعادة اللاعب بدفع 12.5 مليون يورو بما يوازي 50 % من قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع مايوركا والذي يبلغ 25 مليون يورو.

وشارك لاعب الوسط الإسباني صاحب الـ 22 عاما في 14 مباراة خلال الموسم الماضي بقميص برشلونة وسجل 4 أهداف وصنع 3 آخرين.

وألمحت الصحيفة إلى أنه من غير المرجح أن تتطور القضية، إذ يمكن لبرشلونة أن يدعي أن اللاعب قيمته السوقية تقدر بـ 5 ملايين يورو.

بابلو توري مايوركا برشلونة اتهامات برشلونة
