كرة سلة - نقل السوبر المصري بين الأهلي والاتحاد إلى الغردقة.. وتأجيله 24 ساعة

الإثنين، 15 ديسمبر 2025 - 14:44

كتب : FilGoal

عمرو الجندي - علي محمد - الأهلي ضد الاتحاد كرة سلة

أعلن اتحاد السلة تأجيل ونقل مباراة كأس السوبر المصري إلى الغردقة.

ويجمع السوبر بين الأهلي بطل الدوري والاتحاد بطل كأس مصر.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - سيدات الأهلي يتوجن بلقب بطولة إفريقيا للمرة الأولى كرة سلة – الأهلي لنهائي بطولة إفريقيا للسيدات.. ومواجهة مكررة من العام الماضي كرة سلة - الكشف عن طريق الأهلي ربع نهائي بطولة إفريقيا للسيدات

وكان مقررًا أن تقام المباراة على صالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية، يوم 27 ديسمبر الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت.

ولكن كشف اتحاد السلة عبر صفحته الرسمي على فيسبوك، نقل المباراة إلى مدينة الغردقة لتقام يوم 28 ديسمبر، ليتم تأجيلها لمدة 24 ساعة.

وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري في نهائي الدوري المرتبط قبل أيام ليتوج باللقب للمرة 11 في تاريخه.

وكان الاتحاد السكندري فاز بلقب السوبر المصري لكرة السلة الموسم الماضي على حساب الأهلي.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس السوبر المصري - سيدات بين فريقي الأهلي وسبورتنج، يوم 21 ديسمبر الجاري.

ويقام سوبر السيدات على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

كرة سلة سوبر السلة
نرشح لكم
سلة – الأهلي يهزم الجزيرة في ثاني جولات دوري السوبر سلة – الاتحاد يهزم الزمالك في ثاني جولات دوري السوبر كرة سلة – الزمالك يعلن التعاقد مع المحترف الأمريكي كلينتوني إيرلي مصر تستضيف اجتماعات الاتحاد الإفريقي للسلة كرة سلة - سيدات الأهلي يتوجن بلقب بطولة إفريقيا للمرة الأولى مواعيد مباريات الأحد 14 ديسمبر 2025.. الدوري الإنجليزي وسيدات الأهلي في نهائي إفريقيا كرة سلة – الأهلي لنهائي بطولة إفريقيا للسيدات.. ومواجهة مكررة من العام الماضي كرة سلة - الكشف عن طريق الأهلي ربع نهائي بطولة إفريقيا للسيدات
أخر الأخبار
مباراة الـ 8 أهداف.. مانشستر يونايتد يتعادل مع بورنموث في لقاء ناري 9 ساعة | الكرة الأوروبية
الأمر سيصعب على برشلونة؟ مدرب جوادلاخارا: عشب ملعبنا ليس الأفضل 9 ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – الأهلي يوافق على عرض إشتوريل برايا البرتغالي لضم محمد هيثم 10 ساعة | الكرة المصرية
سلة – الأهلي يهزم الجزيرة في ثاني جولات دوري السوبر 11 ساعة | كرة سلة
تقرير: ميلان يتفق مع فولكروج لضمه وينتظر وست هام 11 ساعة | ميركاتو
كأس العرب – علي علوان: النعيمات أسطورة الأردن.. وينتظرنا نهائي قوي ضد الأردن 11 ساعة | كأس العرب
كأس العرب – أبو ليلى: النعيمات كان الحافز لنا أمام السعودية 11 ساعة | كأس العرب
كأس العرب – موعد نهائي المغرب والأردن والقنوات الناقلة 11 ساعة | كأس العرب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تعليق من الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر 4 تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية
/articles/519233/كرة-سلة-نقل-السوبر-المصري-بين-الأهلي-والاتحاد-إلى-الغردقة-وتأجيله-24-ساعة