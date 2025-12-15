كرة سلة - نقل السوبر المصري بين الأهلي والاتحاد إلى الغردقة.. وتأجيله 24 ساعة

أعلن اتحاد السلة تأجيل ونقل مباراة كأس السوبر المصري إلى الغردقة.

ويجمع السوبر بين الأهلي بطل الدوري والاتحاد بطل كأس مصر.

وكان مقررًا أن تقام المباراة على صالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية، يوم 27 ديسمبر الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت.

ولكن كشف اتحاد السلة عبر صفحته الرسمي على فيسبوك، نقل المباراة إلى مدينة الغردقة لتقام يوم 28 ديسمبر، ليتم تأجيلها لمدة 24 ساعة.

وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري في نهائي الدوري المرتبط قبل أيام ليتوج باللقب للمرة 11 في تاريخه.

وكان الاتحاد السكندري فاز بلقب السوبر المصري لكرة السلة الموسم الماضي على حساب الأهلي.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس السوبر المصري - سيدات بين فريقي الأهلي وسبورتنج، يوم 21 ديسمبر الجاري.

ويقام سوبر السيدات على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.