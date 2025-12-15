مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: المصري تواصل مع مصطفى الجمل لإمكانية ضمه

تواصل النادي المصري مع مصطفى الجمل لاعب بتروجت لإمكانية ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

مصطفى الجمل النادي : بتروجت المصري

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـ FilGoal.com: "أحد أعضاء مجلس إدارة المصري تواصل مع مصطفى الجمل ومن المنتظر أن يقدم المصري عرضا لإدارة بتروجت لضم اللاعب خلال الفرة المقبلة.

صاحب الـ 28 عاما يلعب مع بتروجت منذ 2021 بعد أن انضم قادما من صفوف الإنتاج الحربي.

وشارك الجمل منذ بداية الموسم الحالي في 15 مباراة وصنع 3 أهداف.

ويجيد الجمل اللعب في مركز الجناح الأيمن وصانع الألعاب.

ويحتل المصري حاليا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصي 20 نقطة، بينما يحتل بتروجت المركز التاسع برصيد 19 نقطة.

ويشارك المصري خلال الموسم الحالي في كأس الكونفدرالية الإفريقية وحقق الفوز في أول مباراتين بدور المجموعات.