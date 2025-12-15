ألمانيا تواجه غانا وديا بدلا من كوت ديفوار

سيلتقي المنتخب الألماني بنظيره الغاني وديا في مارس المقبل، استعدادا لنهائيات كأس العالم 2026.

المباراة ستقام في مدينة شتوتجارت يوم الاثنين 30 مارس 2026.

وكان المنتخب الألماني قد اتفق مع نظيره الإيفواري على لعب مباراة ودية في هذا الموعد، لكن قرعة كأس العالم 2026 أوقعتهما في مجموعة واحدة.

وقال يوليان ناجلزمان مدرب ألمانيا في تصريحات لموقع الاتحاد الألماني: "نتطلع كثيرًا إلى مواجهة منتخب غانا، أسلوبه القوي في الهجمات المرتدة سيمنحنا فكرة عمّا يمكن أن نواجهه في مباراة مباراة كوت ديفوار بكأس العالم".

فيما قال أوتو أدو مدرب منتخب غانا: "إنها فرصة رائعة لنا لاختبار أنفسنا أمام أحد أفضل المنتخبات في العالم".

وأضاف "ألمانيا منتخب قوي، ولا نطيق انتظار مواجهته في شتوتجارت".

منتخب غانا سيتواجد في مجموعة واحدة بجانب إنجلترا وكرواتيا وبنما.

فيما يلعب المانشات في مجموعة واحدة مع كوراساو والإكوادور وكوت ديفوار.

وسبق للمنتخب الغاني أن واجه ألمانيا في 3 مناسبات، ففي أول مباراة ودية جمعتهما بمدينة بوخوم عام 1993، فازت ألمانيا بنتيجة 6–1.

كما التقيا مرتين في كأس العالم، الأولى في نسخة 2010 بجنوب إفريقيا، حيث فازت ألمانيا 1–0 في دور المجموعات، والثانية في مونديال 2014 بالبرازيل، وانتهت بالتعادل 2–2.