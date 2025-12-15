مدرب مالي لـ في الجول: المغرب الأوفر حظا للتتويج بأمم إفريقيا.. ونصف النهائي طموحنا

الإثنين، 15 ديسمبر 2025 - 13:58

كتب : محمد عبد العظيم

توم سينفينت - جامبيا

يرى توم سينتفيت المدير الفني لـ منتخب مالي أن المغرب هو المرشح الأكبر للتتويج بكأس أمم إفريقيا.

ويستعد منتخب مالي للمشاركة في كأس أمم إفريقيا التي ستقام في المغرب انطلاقا من 21 ديسمبر الجاري.

وقال سينتفيت لـ FilGoal.com: "كل بطولة صعبة ولا توجد مباراة سهلة، كل المنتخبات المتأهلة قوية وهناك أكثر من منتخب مرشح لحصد اللقب والوصول بعيدا."

أخبار متعلقة:
منافس مصر - الأردن يتعادل مع مالي سلبيا بمشاركة ديانج ثنائية لاعب فالنسيا تقود المغرب إلى ربع نهائي كأس العالم للناشئين بعد تخطي مالي قائمة مالي - ديانج في الوسط رفقة بيسوما.. ونيني ضمن اختيارات سانتفيت بأمم إفريقيا كأس العالم للناشئين - أضاعت كل الفرص.. السعودية تخسر من مالي وتودع البطولة

وواصل "المغرب المرشح الأوفر حظا للتتويج بالإضافة لمصر والجزائر وتونس وربما السنغال ونيجيريا، الأفضلية في تلك البطولة ستكون لمنتخبات شمال إفريقيا لأنهم يلعبون في دولة عربية"

وتابع "ما يجعل أيضا البطولة قوية للغاية تواجد منتخبات بحجم وقيمة الكاميرون والكونغو الديمقراطية ومالي وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا وبوركينا فاسو وأنجولا منتخبات قوية".

وشدد قبل البطولة والقرعة الكل كان يتحدث عن مجموعة الموت، أعتقد أنها مجموعتنا لأننا نتواجد في مجموعة المغرب المستضيف بعد الأداء الرائع المُقدم في كأس العالم 2022 وتطوير اللاعبين وهم مرشحين الأبرز للقب، وكذلك جُزر القُمر التي تأهلت في صدارة مجموعتها على حساب تونس وجامبيا ومدغشقر".

وأضاف "المنتخبات الـ 4 في المجموعة مرشحة للتأهل، لكننا لدينا الطموح للوصول لنصف النهائي وعلينا احترام الجميع، وألا نخاف من المنافسين لأنه لا توجد مباراة سهلة، وإذا ركزنا ربما سيكون تحقيق ذلك ممكنا".

وأتم "طموحنا واضح وهو الوصول لنصف النهائي، ووصلنا لتلك المرحلة مؤخرا مرتين في 2012 و2013، وتكرار ذلك لن يكون سهلا، هناك 12 منتخبا يستطيعون التأهل لنصف النهائي وأعتقد أننا من ضمنهم".

ويتواجد منتخب مالي في المجموعة الأولى بجانب المغرب وجزر القمر وزامبيا.

مالي توم سينتفيت كأس أمم إفريقيا المغرب
نرشح لكم
تقرير: أوسيمين يغيب عن مواجهة مصر خبر في الجول - منتخب مصر كامل العدد يوم الاثنين قبل مواجهة نيجيريا مران منتخب مصر - بداية الاستعدادات لمباراة نيجيريا في استاد القاهرة أمم إفريقيا - مدرب زامبيا لـ في الجول: الوقت ضيق للإعداد للبطولة.. والمغرب الأوفر حظا للتتويج أمم إفريقيا - "قد تصل إلى 8".. المباريات التي سيغيب عنها صلاح في ليفربول أمم إفريقيا - "قد تصل إلى 9".. المباريات التي سيغيب عنها مرموش مع مانشستر سيتي أمم إفريقيا – بلال الخنوس: هدفنا عدم خروج الكأس من المغرب محرز: البعض يضعنا بين المرشحين في أمم إفريقيا لكن المغرب المرشح الأبرز
أخر الأخبار
مدرب مالي لـ في الجول: المغرب الأوفر حظا للتتويج بأمم إفريقيا.. ونصف النهائي طموحنا 8 دقيقة | أمم إفريقيا
تقرير: أوسيمين يغيب عن مواجهة مصر 9 دقيقة | أمم إفريقيا
مدرب روما: نواجه مشكلة.. المغرب قدم استئنافا لضم العيناوي 23 دقيقة | الكرة الإفريقية
محمود ناجي حكم ودية مصر ونيجيريا 43 دقيقة | منتخب مصر
خبر في الجول - الأهلي يبدأ المفاوضات مع حامد حمدان وبتروجت 55 دقيقة | ميركاتو
مدافع زيمبابوي: سأعمل على إيقاف صلاح.. وهذه لحظة مميزة لعائلتي ساعة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - الأهلي ينتظر رد الرجاء على عرضه لضم بلعمري ساعة | ميركاتو
خبر في الجول - منتخب مصر كامل العدد يوم الاثنين قبل مواجهة نيجيريا ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 4 تعليق من الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر
/articles/519229/مدرب-مالي-لـ-في-الجول-المغرب-الأوفر-حظا-للتتويج-بأمم-إفريقيا-ونصف-النهائي-طموحنا