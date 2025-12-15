مدرب مالي لـ في الجول: المغرب الأوفر حظا للتتويج بأمم إفريقيا.. ونصف النهائي طموحنا

يرى توم سينتفيت المدير الفني لـ منتخب مالي أن المغرب هو المرشح الأكبر للتتويج بكأس أمم إفريقيا.

ويستعد منتخب مالي للمشاركة في كأس أمم إفريقيا التي ستقام في المغرب انطلاقا من 21 ديسمبر الجاري.

وقال سينتفيت لـ FilGoal.com: "كل بطولة صعبة ولا توجد مباراة سهلة، كل المنتخبات المتأهلة قوية وهناك أكثر من منتخب مرشح لحصد اللقب والوصول بعيدا."

وواصل "المغرب المرشح الأوفر حظا للتتويج بالإضافة لمصر والجزائر وتونس وربما السنغال ونيجيريا، الأفضلية في تلك البطولة ستكون لمنتخبات شمال إفريقيا لأنهم يلعبون في دولة عربية"

وتابع "ما يجعل أيضا البطولة قوية للغاية تواجد منتخبات بحجم وقيمة الكاميرون والكونغو الديمقراطية ومالي وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا وبوركينا فاسو وأنجولا منتخبات قوية".

وشدد قبل البطولة والقرعة الكل كان يتحدث عن مجموعة الموت، أعتقد أنها مجموعتنا لأننا نتواجد في مجموعة المغرب المستضيف بعد الأداء الرائع المُقدم في كأس العالم 2022 وتطوير اللاعبين وهم مرشحين الأبرز للقب، وكذلك جُزر القُمر التي تأهلت في صدارة مجموعتها على حساب تونس وجامبيا ومدغشقر".

وأضاف "المنتخبات الـ 4 في المجموعة مرشحة للتأهل، لكننا لدينا الطموح للوصول لنصف النهائي وعلينا احترام الجميع، وألا نخاف من المنافسين لأنه لا توجد مباراة سهلة، وإذا ركزنا ربما سيكون تحقيق ذلك ممكنا".

وأتم "طموحنا واضح وهو الوصول لنصف النهائي، ووصلنا لتلك المرحلة مؤخرا مرتين في 2012 و2013، وتكرار ذلك لن يكون سهلا، هناك 12 منتخبا يستطيعون التأهل لنصف النهائي وأعتقد أننا من ضمنهم".

ويتواجد منتخب مالي في المجموعة الأولى بجانب المغرب وجزر القمر وزامبيا.