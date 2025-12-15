تقرير: أوسيمين يغيب عن مواجهة مصر

الإثنين، 15 ديسمبر 2025 - 13:57

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين - نيجيريا

من المرجح أن يغيب فيكتور أوسيمين مهاجم نيجيريا عن مواجهة مصر الودية يوم الثلاثاء.

ويحل منتخب نيجيريا ضيفا على نظيره المصري في استاد القاهرة ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس أمم إفريقيا التي تنطلق الأحد المقبل بالمغرب.

وذكر موقع SCORENigeria أن أوسيمين مهاجم جالاتا سراي سيغيب عن اللقاء رفقة زميله موسيس سيمون جناح نادي باريس.

وأضاف أن الثنائي سيطير إلى المغرب مباشرة للالتحاق بالفريق.

إذ تغادر بعثة نيجيريا القاهرة عقب لقاء مصر مساء الثلاثاء، على أن تصل المغرب يوم الأربعاء.

وبدأ منتخب نيجيريا يوم الأحد معسكره في القاهرة استعدادًا لمواجهة مصر وديا ثم كأس أمم إفريقيا.

من المتوقع وصول معظم اللاعبين إلى المعسكر قبل مران مساء الاثنين.

ويستضيف المغرب كأس أمم إفريقيا في الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير.

يذكر أن إريك شيلي اختار قائمة مكونة من 28 لاعبا للمشاركة في أمم إفريقيا 2025.

ويتواجد منتخب نيجيريا في مجموعة تضم تونس وتنزانيا وأوغندا.

القائمة شهدت عودة فرانسيس أوزوهو وأوجو أوجبو وبول أوناتشو بعد غياب.

وانضم أماس أوبسوجي وسليم فاجو ومحمد عثمان وتوشهوكو ندادي وإبنظير أكينسانميرو وريان أليبيوسو لأول مرة إذ لم يخوضوا من قبل أي مباراة دولية.

وجاءت قائمة النسور الخضر

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي (شيبا يونايتد الجنوب إفريقي) – فرانسيس أوزوهو (سينيجدا بلاستارز التنزاني) – أماس أوبسوجي (أومونيا نيقوسيا القبرصي)

الدفاع: كالفين باسي (فولام الإنجليزي) – زايدو سانوسي (بورتو البرتغالي) – سيمي أجايي (هال سيتي الإنجليزي) – برونو أونيمياتشي (أولمبياكوس اليوناني) – تشيدوزي أوازيم (نانت الفرنسي) – برايت أوسي صامويل (برمنجهام سيتي الإنجليزي) – ريان أليبيوسو (بلاكبيرن الإنجليزي)

الوسط: ويلفريد نديدي (بشكتاش التركي) – فرانك أونيكا (برينتفورد الإنجليزي) – فيسايو ديلي باشيرو (لاتسيو الإيطالي) – محمد عثمان – أليكس إيوبي (فولام الإنجليزي) – إبنظير أكينسانميرو (بيزا الإيطالي) – رافائيل أونديكا (كلوب بروج البلجيكي) – توشهوكو ندادي (زولته فارجيم البلجيكي)

الهجوم: أديمولا لوكمان (أتالانتا الإيطالي) – فيكتور أوسيمين (جالاتاسراي التركي) – أكور آدامز (إشبيلية الإسباني) – صامويل شوكوزي (فولام الإنجليزي) – سيريل ديسيريه (باناثينياكوس اليوناني) – سليم فاجو (أسترا الكرواتي) – موسيس سيمون (باريس الفرنسي) – شيديرا إيجوك (إشبيلية الإسباني) – بول أوناتشو (طرابوزن سبور التركي)

وحل منتخب نيجيريا وصيفا في النسخة الماضية بالخسارة من كوت ديفوار بنتيجة 2-1 في النهائي.

بطل إفريقيا 3 مرات يشارك للمرة الـ 21 في أمم إفريقيا.

