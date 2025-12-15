محمود ناجي حكم ودية مصر ونيجيريا

كشفت لجنة الحكام في اتحاد الكرة عن طاقم تحكيم المباراة الودية بين مصر ونيجيريا.

ويلتقي منتخب مصر مع نيجيريا يوم الثلاثاء 16 ديسمبر في مباراة ودية استعدادا لكأس أمم إفريقيا.

وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي.

ويدير المباراة محمود ناجي حكما للساحة، ويعاونه سمير جمال، ويوسف البساطي، ومصطفى الشهدي حكما رابعا.

ويتواجد على تقنية الفيديو محمود دسوقي، ويعاونه خالد حسين.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية بجوار زيمبابوي وجنوب إفريقيا وأنجولا.

وبدأ معسكر نيجيريا في القاهرة استعدادا للبطولة دون انضمام أبرز نجوم الفريق حتى الآن.

وكان منتخب مصر قد بدأ مشواره التحضيري للبطولة في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر وثم انتقل لبدء مرانه في استاد القاهرة اليوم الأحد.

ومن المنتظر أن تتجه بعثة منتخب مصر إلى المغرب يوم الأربعاء المقبل للمشاركة في البطولة الإفريقية.

وجاءت قائمة مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - مصطفي شوبير (الأهلي) - محمد صبحي (الزمالك).

الدفاع: محمد هاني (الأهلي) - أحمد عيد (المصري) - رامي ربيعة (العين) - خالد صبحي (المصري) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - محمد إسماعيل (الزمالك) - حسام عبد المجيد (الزمالك) - محمد حمدي (بيراميدز) - أحمد فتوح (الزمالك).

الوسط: مروان عطيـة (الأهلي) - حمدي فتحي (الوكرة) - مهند لاشيـن (بيراميدز) - محمود صابر (زد) - محمد شحاتة (الزمالك) - إمام عاشور (الأهلي) - أحمد سيد "زيزو" (الأهلي) - محمود حسن "تريزيجيه" (الأهلي) - إبراهيم عادل (الجزيرة) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - عمر مرموش (مانشستر سيتي) - محمد صلاح (ليفربول).

الهجوم: مصطفى محمد (نانت) - صلاح محسن (المصري) - أسامة فيصل (البنك الأهلي).