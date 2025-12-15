مصر تستضيف اجتماعات الاتحاد الإفريقي للسلة

الإثنين، 15 ديسمبر 2025 - 12:19

كتب : FilGoal

اجتماعات الاتحاد الإفريقي للسلة

يشهد اليوم الإثنين، انطلاق اجتماعات الاتحاد الإفريقي لكرة السلة في مصر.

ويحضر الاجتماعات أشرف صبحي وزير الرياضة، وسعود بن علي آل ثاني رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة، وعمرو مصيلحي رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، وأندرياس زاجكليس الأمين العام للاتحاد الدولي.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - سيدات الأهلي يتوجن بلقب بطولة إفريقيا للمرة الأولى كرة سلة – الأهلي لنهائي بطولة إفريقيا للسيدات.. ومواجهة مكررة من العام الماضي كرة سلة - الكشف عن طريق الأهلي ربع نهائي بطولة إفريقيا للسيدات

وتناقش الاجتماعات ملفات متعلقة بتطوير كرة السلة في إفريقيا، ودعم برامج الناشئين، وتعزيز البنية التحتية للارتقاء بالمسابقات الإفريقية على مستوى المنتخبات والأندية.

وقال أشرف صبحي خلال كلمته: "استضافة مصر لاجتماعات الاتحاد الأفريقي لكرة السلة تعكس الثقة الدولية في قدرات الدولة المصرية على تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، ونحصل على دعم من القيادة السياسية للرياضة باعتبارها أحد أدوات القوة الناعمة لمصر".

وأشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة بالدور المحوري الذي تلعبه مصر في تطوير كرة السلة الأفريقية.

وثمّن جهود الاتحاد المصري لكرة السلة في تنظيم البطولات واستضافة الاجتماعات القارية والدولية.

وذكر اتحاد السلة في بيان رسمي "تأتي هذه الاستضافة كحدث استثنائي يُقام لأول مرة منذ عقود طويلة، بما يعكس الثقة المتزايدة التي يحظى بها الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي داخل القارة الإفريقية، ونجاح جهود اتحاد السلة في إطار توجهات واضحة نحو إعادة اللعبة إلى مكانتها الطبيعية واستعادة دور مصر الريادي على الساحة الإفريقية من جديد."

ويأتي ذلك في الوقت الذي استضاف فيه النادي الأهلي بطولة إفريقيا لكرة السلة للأندية للسيدات في صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي في الجزيرة.

توجت سيدات الأهلي بلقب بطولة إفريقيا للسلة لأول مرة بالفوز على فيروفيارو بطل موزمبيق في النهائي بنتيجة 77-51.

تصدر الأهلي المجموعات الثلاث بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وبفارق النقاط المسجلة.

وتفوق الأهلي على cns الكونغولي في ربع النهائي ثم الجيش الرواندي في نصف النهائي ثم حسم اللقب لصالحه لأول مرة.

بطولة إفريقيا للسلة أشرف صبحي وزير الرياضة
نرشح لكم
كرة سلة - سيدات الأهلي يتوجن بلقب بطولة إفريقيا للمرة الأولى مواعيد مباريات الأحد 14 ديسمبر 2025.. الدوري الإنجليزي وسيدات الأهلي في نهائي إفريقيا كرة سلة – الأهلي لنهائي بطولة إفريقيا للسيدات.. ومواجهة مكررة من العام الماضي كرة سلة - الكشف عن طريق الأهلي ربع نهائي بطولة إفريقيا للسيدات كرة سلة – خبر في الجول.. الزمالك يتمم اتفاقه لضم المحترف الأمريكي كلينثوني إيرلي كما كشف في الجول – إقامة السوبر المصري لكرة السلة في الإسماعيلية كرة سلة - الأهلي يتأهل لربع نهائي بطولة إفريقيا للسيدات بالعلامة الكاملة كرة سلة – الأهلي يفوز على ريج الرواندي في بطولة إفريقيا للسيدات
أخر الأخبار
مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: المصري تواصل مع مصطفى الجمل لإمكانية ضمه 4 دقيقة | الدوري المصري
ألمانيا تواجه غانا وديا بدلا من كوت ديفوار 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
فابريجاس يكشف تفاصيل محادثته الغاضبة مع مدرب السنغال بسبب كأس الأمم 24 دقيقة | الكرة الإفريقية
مدرب مالي لـ في الجول: المغرب الأوفر حظا للتتويج بأمم إفريقيا.. ونصف النهائي طموحنا 41 دقيقة | أمم إفريقيا
تقرير: أوسيمين يغيب عن مواجهة مصر 42 دقيقة | أمم إفريقيا
مدرب روما: نواجه مشكلة.. المغرب قدم استئنافا لضم العيناوي 56 دقيقة | الكرة الإفريقية
محمود ناجي حكم ودية مصر ونيجيريا ساعة | منتخب مصر
خبر في الجول - الأهلي يبدأ المفاوضات مع حامد حمدان وبتروجت ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تعليق من الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر 4 تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية
/articles/519221/مصر-تستضيف-اجتماعات-الاتحاد-الإفريقي-للسلة