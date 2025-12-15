مصر تستضيف اجتماعات الاتحاد الإفريقي للسلة

يشهد اليوم الإثنين، انطلاق اجتماعات الاتحاد الإفريقي لكرة السلة في مصر.

ويحضر الاجتماعات أشرف صبحي وزير الرياضة، وسعود بن علي آل ثاني رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة، وعمرو مصيلحي رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، وأندرياس زاجكليس الأمين العام للاتحاد الدولي.

وتناقش الاجتماعات ملفات متعلقة بتطوير كرة السلة في إفريقيا، ودعم برامج الناشئين، وتعزيز البنية التحتية للارتقاء بالمسابقات الإفريقية على مستوى المنتخبات والأندية.

وقال أشرف صبحي خلال كلمته: "استضافة مصر لاجتماعات الاتحاد الأفريقي لكرة السلة تعكس الثقة الدولية في قدرات الدولة المصرية على تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، ونحصل على دعم من القيادة السياسية للرياضة باعتبارها أحد أدوات القوة الناعمة لمصر".

وأشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة بالدور المحوري الذي تلعبه مصر في تطوير كرة السلة الأفريقية.

وثمّن جهود الاتحاد المصري لكرة السلة في تنظيم البطولات واستضافة الاجتماعات القارية والدولية.

وذكر اتحاد السلة في بيان رسمي "تأتي هذه الاستضافة كحدث استثنائي يُقام لأول مرة منذ عقود طويلة، بما يعكس الثقة المتزايدة التي يحظى بها الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي داخل القارة الإفريقية، ونجاح جهود اتحاد السلة في إطار توجهات واضحة نحو إعادة اللعبة إلى مكانتها الطبيعية واستعادة دور مصر الريادي على الساحة الإفريقية من جديد."

ويأتي ذلك في الوقت الذي استضاف فيه النادي الأهلي بطولة إفريقيا لكرة السلة للأندية للسيدات في صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي في الجزيرة.

توجت سيدات الأهلي بلقب بطولة إفريقيا للسلة لأول مرة بالفوز على فيروفيارو بطل موزمبيق في النهائي بنتيجة 77-51.

تصدر الأهلي المجموعات الثلاث بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وبفارق النقاط المسجلة.

وتفوق الأهلي على cns الكونغولي في ربع النهائي ثم الجيش الرواندي في نصف النهائي ثم حسم اللقب لصالحه لأول مرة.