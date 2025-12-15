محمد أشرف: تعرضت للظلم في الزمالك.. وفوجئت ببند في عقدي كان سببا وراء رحيلي

يرى محمد أشرف "روقا" لاعب حرس الحدود، أنه تعرض للظلم خلال فترة لعبه في نادي الزمالك.

وانضم روقا إلى الزمالك عام 2017 ليستمر مع الفريق حتى صيف 2024، وتخلل تلك الفترة إعاراة لأندية طلائع الجيش، وإنبي.

ورحل روقا مجانا عن صفوف الزمالك في صيف 2024 لينتقل إلى حرس الحدود في صفقة مجانية.

وقال روقا في تصريحات عبر قناة "إم بي سي": "تعرضت للظلم في نادي الزمالك، جددت مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة وقتها على بياض، وفوجئت ببند في عقدي لم أتفق عليه، والذي نص على حق النادي في فسخ العقد مع نهاية الموسم من طرف واحد، وهذا البند كان السبب في رحيلي عن الزمالك".

ورد معلقا على تصريحه السابق بأن 12 مباراة مع الزمالك افضل من 10 سنوات في الأهلي "لعبت 10 سنوات في النادي الأهلي خلال الفترة من 2000 حتى 2010 وكان معي في الفريق مع أحمد حسن كوكا، ورحلت عن الأهلي وعمري 17 عاما، أما في الزمالك فلعبت 7 سنوات".

وأكمل "10 سنوات مع الأهلي كنت في الناشئين، أما 12 مباراة مع نادي الزمالك كانت مع الفريق الأول وسجلت 5 أهداف وكنت هدافا للدوري واستطعت الانضمام للمنتخب وقتها".

وأضاف "لم أحصل على فرصتي كاملة مع الزمالك، حزنت على الطريقة التي رحلت بها عن الزمالك، جوزيه جوميز تحدث معي عقب رحيله وأبلغني أن رحيلي ليس فنيا".

وتابع "كنا نعاني أثناء التدريب لعدم وجود زجاجات مياه، وكنا نجمعها لنأخذها معنا في الملعب".

وعن الأزمة الحالية التي يمر بها الزمالك، قال روقا "لولا ممدوح عباس لما أكمل مجلس إدارة الزمالك الحالي أسبوعا واحدا في النادي".

وضرب مثالا "لاعبان منضمان للزمالك حديثا قاما ببيع سيارتهما بسبب تأخر المستحقات، ولكن الكارثة الأكبر داخل نادي الزمالك في تأخر مستحقات الموظفين."

وأتم حديثه "إمام عاشور لم يصل لمستوى 50 % مما قدمه مع نادي الزمالك، ومن الممكن أن يرحل حسام عبد المجيد إلى الأهلي، ولكن من الصعب رحيل لاعبين مثل عمر جابر أو أحمد فتوح".

ولعب روقا هذا الموسم 13 مباراة مع حرس الحدود سجل خلالهم هدفا وصنع آخر.

وتوج روقا خلال فترة وجوده مع الزمالك ببطولات الدوري "مرتين"، والكأس، وبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

