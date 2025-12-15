بايرن يوضح إصابة نوير
الإثنين، 15 ديسمبر 2025 - 12:03
كتب : FilGoal
أعلن بايرن ميونيخ تفاصيل الإصابة التي تعرض لها قائده مانويل نوير أمام ماينز.
وتلقى بايرن ميونيخ ضربة بإصابة نوير خلال لقاء ماينز.
وأفاد نادي بايرن ميونيخ عبر موقعه: "مانويل نوير يعاني من تمزق في عضلة الفخذ الخلفية".
وأضاف البيان "سيغيب نوير عن الملاعب لفترة".
ومن المرجح أن يغيب نوير عن مواجهة هايدنهايم في نهاية الدور الأول من الدوري الألماني يوم الأحد المقبل.
ثم يستفيد نوير من فترة التوقف الشتوي في الدوري الألماني.
إذ يتوقف الدوري الألماني لنحو 3 أسابيع قبل العودة في 11 يناير المقبل.
نرشح لكم
ميلان يمدد عقده مع ساليميكيرس فليك: لم أقرر حارسنا ضد جوادالاخارا.. ولا يجب أن نضغط الحكام فابريزيو رومانو: لاعب أرسنال السابق يخضع للكشف الطبي في أياكس الثلاثاء ألمانيا تواجه غانا وديا بدلا من كوت ديفوار فابريجاس يكشف تفاصيل محادثته الغاضبة مع مدرب السنغال بسبب كأس الأمم مدرب روما: نواجه مشكلة.. المغرب قدم استئنافا لضم العيناوي البدري: تحقيق الثلاثية مع أهلي طرابلس إضافة لي.. ومستمر مع الفريق 30 انتصار لـ دي زيربي.. مارسيليا يستفيق بهدف جرينود بالفوز على موناكو
أخر الأخبار
إنتر ميامي يعلن ضم ريجيلون 49 دقيقة | أمريكا