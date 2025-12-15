بايرن يوضح إصابة نوير

أعلن بايرن ميونيخ تفاصيل الإصابة التي تعرض لها قائده مانويل نوير أمام ماينز.

وتلقى بايرن ميونيخ ضربة بإصابة نوير خلال لقاء ماينز.

وأفاد نادي بايرن ميونيخ عبر موقعه: "مانويل نوير يعاني من تمزق في عضلة الفخذ الخلفية".

وأضاف البيان "سيغيب نوير عن الملاعب لفترة".

ومن المرجح أن يغيب نوير عن مواجهة هايدنهايم في نهاية الدور الأول من الدوري الألماني يوم الأحد المقبل.

ثم يستفيد نوير من فترة التوقف الشتوي في الدوري الألماني.

إذ يتوقف الدوري الألماني لنحو 3 أسابيع قبل العودة في 11 يناير المقبل.

