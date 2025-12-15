تقرير مغربي: رتوش بسيطة تفصل الأهلي عن ضم بلعمري

الإثنين، 15 ديسمبر 2025 - 11:45

كتب : FilGoal

يوسف بلعمري

ذكر موقع البطولة المغربي أن يوسف بلعمري مدافع الرجاء أصبح على بعد خطوات قليلة من الانتقال إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأضاف التقرير صفقة انتقال بالعمري إلى الأهلي في انتظار استكمال الإجراءات الرسمية بين الطرفين.

وذلك بعدما أبدى الأهلي رغبته في التعاقد مع اللاعب لتعزيز صفوفه، وفقا للتقرير.

وفي المقابل، شرعت إدارة الرجاء في بيع عقد بلعمري، في ظل عدم رغبة هذا الأخير في تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وهو ما دفع النادي إلى تفادي رحيله بشكل مجاني.

ويرغب الأهلي في التعاقد مع يوسف بلعمري لاعب الرجاء المغربي لشراء الـ6 أشهر المتبقية في عقد لاعب الرجاء.

وحدد النادي مبلغ 500 ألف دولار لضم الظهير الأيسر المغربي بالانتقالات الشتوية المقبلة.

وينتهي تعاقد بلعمري مع الرجاء بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل.

وكشفت صحيفة برلمان سبور المغربية أن يوسف بلعمري قد رفض بشكل رسمي تجديد تعاقده مع الرجاء بعدما أبلغ وكيله مسؤولي الفريق بالقرار النهائي.

وخاض الظهير الأيسر 7 مباريات مع الرجاء هذا الموسم في مسابقة الدوري المغربي.

وانضم بلعمري من الفتح الرباطي إلى الرجاء في صيف 2023 بعقد لمدة 3 مواسم.

