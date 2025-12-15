خبر في الجول - أمين عمر مستمر في كأس العرب حتى نهاية البطولة.. وتأجيل سفره للمغرب

الإثنين، 15 ديسمبر 2025 - 11:18

علم FilGoal.com أن الحكم أمين عمر مستمر في بطولة كأس العرب ولم يغادر إلى المغرب استعدادا لبطولة أمم إفريقيا.

ويستمر أمين عمر في قطر حتى نهاية البطولة يوم الخميس المقبل، فمن المرجح أن يدير النهائي أو مباراة تحديد المركز الثالث.

بعدها سيطير أمين عمر إلى المغرب من أجل بطولة أمم إفريقيا التي تبدأ يوم الأحد المقبل.

وكان اتحاد الكرة قد أوضح أن سداسي التحكيم المصري توجه إلى المغرب يوم الأحد استعدادا للانتظام في معسكر إعداد الحكام المشاركين في بطولة أمم إفريقيا.

وتقام كأس الأمم الإفريقية من 21 ديسمبر الجاري إلى 18 يناير المقبل في المغرب.

وكان قد وقع الاختيار على ستة حكام مصريين للمشاركة في أمم إفريقيا المقبلة.

إذ تم اختيار أمين عمر ومحمد معروف كحكمي ساحة والثنائي محمود عاشور وحسام عزب حجاج على تقنية الفيديو وأخيرا أحمد حسام طه ومحمود أبو الرجال كحكام مساعدين.

لكن أمين عمر والمساعد محمود أبو الرجال لم يسافرا معهم.

وتم تعيين 73 حكمًا، منهم 28 حكم ساحة، 31 مساعد حكم، و14 حكما تقنية الفيديو.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم 6 حكام مصريين للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية للبطولة بجانب كل من أنجولا وجنوب إفريقيا وزيمبابوي.

ويفتتح منتخب مصر مبارياته في البطولة بمواجهة زيمبابوي يوم 22 ديسمبر.

