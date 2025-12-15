مواعيد مباريات اليوم الاثنين 15 ديسمبر.. نصف نهائي كأس العرب.. ومانشستر يونايتد

تستكمل اليوم مباريات بطولة كأس العرب بأكثر من مواجهة مهمة.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

ويلعب منتخب المغرب ضد نظيره الإماراتي في نصف النهائي الأول عند الرابعة والنصف.

فيما يصطدم المنتخب السعودي بشقيقه الأردني في السابعة والنصف.

وتذاع المباريات على بي إن سبورتس المفتوحة والكاس وأبو ظبي الرياضية ودبي الرياضية والشارقة الرياضية وشاشا سبورت.

الدوري الإنجليزي

تختتم مباريات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي بمواجهة مانشستر يونايتد ضد بورنموث.

وينطلق اللقاء في العاشرة مساء.

وتنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 1.