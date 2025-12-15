البدري: تحقيق الثلاثية مع أهلي طرابلس إضافة لي.. ومستمر مع الفريق

أعلن حسام البدري المدير الفني لأهلي طرابلس الليبي استمراره مع الفريق عقب تحقيق الثلاثية المحلية عن الموسم الماضي.

وفاز البدري بالثلاثية الدوري والكأس والسوبر في ليبيا، إذ حقق لقبي الكأس والسوبر في القاهرة بالفوز على أهلي بنغازي.

وقال المدير الفني لأهلي طرابلس الليبي عبر أون سبورت 1: "تحقيق الثلاثية مع أهلي طرابلس إضافة لي، وتلك التجربة كانت تحدي كبير لي انتهت بالثلاثية بعد تجربة أولى لم تكتمل".

وأضاف "كامل المنظومة الإدارية والفنية في النادي لها دور كبير في هذه النجاحات".

وأتم "اتفقت مع الإدارة على الاستمرار في مهمتي التدريبية بعد الفوز بلقب السوبر الليبي، والموسم الجديد في ليبيا سيبدأ خلال أسبوع وسنحاول إضافة ألقابا جديدة".

ومن المنتظر انطلاق الموسم الجديد من الدوري الليبي يوم 17 ديسمبر المقبل.

وتأجلت انطلاقة الدوري الليبي من أجل التركيز على مشاركة المنتخب في كأس العرب بقطر في الأول من ديسمبر.

وسيقام الموسم الجديد بمشاركة 36 فريقا بنظام الـ 4 مجموعات مثلما حدث الموسم الماضي.

وحصل البدري في وقت سابق على جائزة أفضل مدرب في ليبيا بعدما قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري للمرة الـ 14 في تاريخه.

وسيطر أهلي طربلس على جوائز الأفضل في ليبيا إذ توج أيضا حمدو الهوني بجائزة أفضل جناح وعزو المريمي أفضل مهاجم، وأيمن التيهار أفضل حارس مرمى.