ألونسو: كرة فينيسيوس كانت ركلة جزاء واضحة.. وظهرنا بشخصية قوية ضد ألافيس

يرى تشابي ألونسو أن فينيسيوس جونيور كان يستحق الحصول على ركلة جزاء خلال مباراة ألافيس.

شابي ألونسو النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وفاز ريال مدريد على ديبورتيفو ألافيس بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الـ 16 من الدوري الإسباني.

وقال ألونسو خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "المباراة كانت متكافئة، لقد بدأنا بشكل جيد ثم فقدنا السيطرة على الكرة، وفي الشوط الثاني أيضًا بدأنا جيدًا وصنعنا عدة فرص، ثم استقبلنا هدفًا بسبب خطأ من فالديبينياس".

وواصل: "الفريق لعب بشكل جيد وأظهر شخصية أمام فريق قوي، والهدف الثاني منحنا 3 نقاط، أنا سعيد".

وأكمل: "أنا أتحدث عن المباراة وليس عن الحكم، ولكن لقطة فينيسيوس أعتقد أنها ركلة جزاء واضحة بالنسبة لي، وأنا متفاجئ أنها لم تُراجع".

واستمر: "ركزنا على المباراة معًا ونخوض مباراة كل 3 أيام، أشيد بهذا الفوز في ظل الغيابات الكثيرة، فالديبينياس خاض أول مباراة له وأهنئه على الظهور والأداء، علينا أن نواصل الزخم لأن مباراة واحدة لا تكفي، ولا يزال الطريق طويلًا ويجب أن نحافظ على ذلك المستوى".

وتابع: "ألافيس لعب بسرعة كبيرة وكثافة، والهيمنة على كل دقيقة أمر صعب، ولكننا أتينا هنا لتحقيق الفوز".

وشدد: "مباراة سيلتا فيجو لم تكن جيدة وكنا نفتقر للعديد من الجوانب، وضد ألافيس كانت هناك جوانب إيجابية، وهو ما نحتاجه في كل مباراة. هناك جوانب أخرى نحتاج إلى تحسينها ونحتاج إلى الاستمرارية، فهذا هو الدوري الإسباني".

وأردف: "عناق فينيسيوس؟ نحن جميعًا في هذا معًا، لقد لعب الفريق بشكل جيد، والوحدة أمر أساسي لأنها الطريقة الوحيدة التي ستمنحنا العمل الجاد اليومي الذي نريده".

وأضاف: "لا أرى أن الفريق يفقد أفكاره، كل مباراة خلال الموسم كانت مختلفة، لم نتمكن من الحفاظ على مستوانا في بعض المباريات، لكن هذا لم يحدث في المباريات الثلاث الأخيرة".

وحافظ ريال مدريد على فارق النقاط بينه وبين برشلونة صاحب الصدارة عند 4 نقاط.