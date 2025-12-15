عصام الحضري: تعليماتنا كانت بالتشاور مع طولان.. ولم نواجه احتياطي الأردن

الإثنين، 15 ديسمبر 2025 - 00:40

كتب : FilGoal

عصام الحضري

تقدم عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر الثاني السابق، باعتذاره عن الإخفاق في كأس العرب.

وقال الحضري في حواره مع قناة أون سبورت: "أشعر بالحزن وأعتذر عن طريقة خروج المنتخب من كأس العرب لأنها لا تليق باسم مصر".

وأضاف "مجلس إدارة اتحاد الكرة داعم لكل المنتخبات. تحضيراتنا كانت جيدة ولكننا واجهنا عدة ظروف قبل البطولة، كلنا وجدنا أنفسنا في هذه الظروف سواء نحن أو الاتحاد أو الرابطة أو بيراميدز".

وأوضح "كنا متفقين مع بيراميدز بشكل جيد، ولكن مع كل هذه الظروف فقدنا 8 لاعبين من المجموعة التي بنينا عليها الفريق".

وأكمل "يجب أن أجهز كل الحراس على نفس المستوى، سواء للمنتخب الثاني أو الأول".

وتابع "كنت أفضل أن يتولى حسام حسن قيادة المنتخب في كأس العرب مثلما فعل كارلوس كيروش".

وبسؤاله عن الخسارة أمام منتخب الأردن الاحتياطي قال: "هذا ليس حقيقيا. هذا المنتخب هو الذي سيلعب مع الأردن في كأس العالم باختلاف عنصر أو اثنين".

وكشف "لم أنشر أي فيديو في توقيت خاطئ. وإن فعلت سأعتذر. لم ننشر فيديوهات من داخل معسكر المنتخب أو شيء كذلك".

وأوضح "حين ذهبت لمنح تعليمات للحراس كان ذلك بعد التشاور مع حلمي طولان، وكذلك أحمد حسن في تعليماته للاعبين. نحن جهاز فني واحد ونتشاور معا طوال الوقت وهذا طبيعي".

وأكمل "قيل إني تركت الملعب بعد الخسارة من الأردن وظهرت على قناة الكاس لتحليل المباراة، وهذا لم يحدث".

