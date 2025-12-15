30 انتصار لـ دي زيربي.. مارسيليا يستفيق بهدف جرينود بالفوز على موناكو

استفاق أولمبيك مارسيليا وانتصر على موناكو بهدف دون رد في الجولة 16 من الدوري الفرنسي.

سجل ماسون جرينود هدف اللقاء الوحيد.

وتعادل وخسر مارسيليا في آخر مباراتين من الدوري الفرنسي.

ورفع مارسيليا رصيده لـ 32 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن ليل الرابع، وبفارق 5 نقاط عن لانس المتصدر.

وسقط موناكو في فخ الخسارة للمباراة الرابعة في آخر 5 مباريات وتوقف رصيده عند 23 نقطة في المركز التاسع.

وسجل جرينود هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 82 بعد هدف واحد من إلغاء هدف فلوران بالوجان لموناكو.

غرينوود يقود مارسيليا للفوز بتسجيله الهدف الوحيد في شباك موناكو#الدوري_الفرنسي #Ligue1 pic.twitter.com/OvR7fSMBiV — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 14, 2025

وعزز جرينود رصيده في صدارة ترتيب هدافي الدوري الفرنسي برصيد 11 هدفا.

ووصل جرينود للمساهمة رقم 40 في الدوري الفرنسي منذ انضمامه الموسم الماضي بتسجيل 32 هدفا وصناعة 8.

وأصبح روبرتو دي زيربي المدير الفني لمارسيليا أسرع مدرب يحقق 30 انتصارا في الدوري الفرنسي في تاريخ النادي حققها خلال 50 مباراة.