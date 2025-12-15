30 انتصار لـ دي زيربي.. مارسيليا يستفيق بهدف جرينود بالفوز على موناكو

الإثنين، 15 ديسمبر 2025 - 00:33

كتب : FilGoal

ماسون جرينود - مارسيليا

استفاق أولمبيك مارسيليا وانتصر على موناكو بهدف دون رد في الجولة 16 من الدوري الفرنسي.

سجل ماسون جرينود هدف اللقاء الوحيد.

وتعادل وخسر مارسيليا في آخر مباراتين من الدوري الفرنسي.

ورفع مارسيليا رصيده لـ 32 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن ليل الرابع، وبفارق 5 نقاط عن لانس المتصدر.

وسقط موناكو في فخ الخسارة للمباراة الرابعة في آخر 5 مباريات وتوقف رصيده عند 23 نقطة في المركز التاسع.

وسجل جرينود هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 82 بعد هدف واحد من إلغاء هدف فلوران بالوجان لموناكو.

وعزز جرينود رصيده في صدارة ترتيب هدافي الدوري الفرنسي برصيد 11 هدفا.

ووصل جرينود للمساهمة رقم 40 في الدوري الفرنسي منذ انضمامه الموسم الماضي بتسجيل 32 هدفا وصناعة 8.

وأصبح روبرتو دي زيربي المدير الفني لمارسيليا أسرع مدرب يحقق 30 انتصارا في الدوري الفرنسي في تاريخ النادي حققها خلال 50 مباراة.

مارسيليا موناكو الدوري الفرنسي
