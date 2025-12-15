على طريقة مورينيو؟ كيفو: تقولون إننا سنحتل المركز العاشر.. ونرد الضربة بمثلها

وجه كريستيان كيفو المدير الفني لإنتر انتقادات للإعلام على طريقة جوزيه مورينيو بسبب التوقعات باحتلال المركز العاشر في الدوري.

وتدرب كيفو تحت قيادة مورينيو في إنتر وتوج بالثلاثية التاريخية 2010، ويبدو أنه تعلم توجيه الانتقادات للإعلام على طريقته المعهودة.

وقال المدرب الروماني لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "قبل 5 أشهر كنتم تقولون إننا سننهي الموسم في المركز الثامن أو العاشر لأننا انتهينا، الآن تغيرت الأحكام، نحن نرد الضربة بضربة وبتواضع وسنسعى لتقديم أفضل ما لدينا".

وأنهى حديثه قائلا: "لماذا تقولون لعبنا بتنافسية لمدة 66 دقيقة فقط ضد جنوى، نحن لعبنا طوال الـ 90 دقيقة بشكل جيد، نلعب بهذا المستوى الجيد منذ فترة طويلة حتى أمام لاتسيو وكومو وليفربول وأتلتيكو مدريد، لكن هناك دائما مجال للتحسن".

فاز إنتر على منافسه جنوى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وحل إنتر عقدة التعثر أمام جنوى في ملعبه لويدجي فيراريس، إذ لم يحقق الفوز أبدا منذ 5 أعوام، بالتحديد في موسم 2020-2021 تحت قيادة أنطونيو كونتي عندما انتصر بهدفين دون مقابل.

واستغل إنتر سقوط منافسيه، إذ تعادل ميلان مع ساسولو بهدفين لكل فريق، وخسارة نابولي من خصمه أودينيزي بهدف دون رد.

وبذلك خطف إنتر صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 33 نقطة وبفارق نقطة عن ميلان الوصيف ونقطتين عن نابولي الثالث.

وتجمد رصيد جنوى عند النقطة 14 في المركز الـ 16.