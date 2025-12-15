هدف رودريجو الغائب ينقذ ألونسو ويعبر بريال مدريد من فخ ألافيس

الإثنين، 15 ديسمبر 2025 - 00:20

كتب : FilGoal

رودريجو - ريال مدريد ضد ألافيس

نجى ريال مدريد من فخ ديبورتيفو ألافيس وتمكن من تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الـ 16 من الدوري الإسباني.

المباراة التي كانت بمثابة الفرصة الأخيرة لتشابي ألونسو وفقا للصحف نجح الفريق في تحقيق الفوز بها ليضمن ألونسو تحقيق الفوز.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ 39 في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة، يبنما توقف رصيد ألافيس عند النقطة الـ 18 في المركز الـ 12.

سجل ثنائية ريال مدريد في المباراة كل من كيليان مبابي ورودريجو، بينما أحرز كارلوس فيسينتي هدف ألافيس.

وعاد رودريجو للتسجيل للمرة الأولى في الدوري منذ يوم 19 يناير الماضي بعد أن كان قد سجل ضد لاس بالماس.

المباراة شهدت مشاركة فيكتور فالديبينياس مع ريال مدريد بشكل أساسي ليكون أصغر مدافع يشارك بشكل أساسي مع الفريق بعد أشرف حكيمي ورافاييل فاران.

التشكيل

بدأ ريال مدريد بالرباعي جود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور ورودريجو ومبابي لأول مرة بشكل أساسي منذ مباراة أرسنال في دوري أبطال أوروبا بالموسم الماضي.

أحداث المباراة

المحاولة الأولى لريال مدريد جاءت من كيليان مبابي بتسديدة جاءت فوق المرمى.

وسجل مبابي الهدف الأول في الدقيقة 24 بتسديدة رائعة بعد تمريرة من بيلينجهام.

وأحرز بيلينجهام هدفا لم يحتسب بالدقيقة 24 بسبب وجود لمسة يد.

وتألق كورتوا ومنع التعادل لألافيس قبل نهاية الشوط الأول مباشرة من إيبانيز.

وفي الشوط الثاني مع سيفيرا حارس ألافيس فرصة الهدف الثاني لريال مدريد على مرتين من فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي.

وتعادل البديل كارلوس فيسينتي لألافيس من اللمسة الأولى بعد دخوله في الدقيقة 68 مستغلا تمريرة من أنطونيو بلانكو لينفرد ويضع الكرة في الشباك.

وسجل رودريجو هدف الفوز لريال مدريد في الدقيقة 76 مستغلا تمريرة رائعة من فينيسيوس ليضعه أمام المرمى مباشرة ليسجل.

وطالب فينيسيوس باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة 87 ولكن الحكم أشار باستكمال اللعب.

وكاد بيلينجهام أن يسجل في الدقيقة 94 ولكن سيفيرا تألق في التصدي.

وسيلعب ريال مدريد مباراته المقبلة في الدوري ضد إشبيلية على سانتياجو برنابيو، بينما يلتقي ألافيس مع أوساسونا.

