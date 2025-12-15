كابال ينهي سلسلة 5 تعادلات.. يوفتنوس ينتصر على بولونيا في ريناتو دالارا

واصل يوفنتوس استفاقته وانتصر على بولونيا بنتيجة 1-0 في الجولة 15 من الدوري الإيطالي.

وسجل خوان كابال هدف فوز السيدة العجوز.

وحقق يوفنتوس 4 انتصارات في آخر 5 مباريات بجميع المسابقات.

وارتقى يوفنتوس للمركز الخامس برصيد 26 نقطة، فيما تراجع بولونيا للمركز السادس برصيد 25 نقطة.

وأنهى يوفنتوس سلسلة 5 تعادلات مع بولونيا في الدوري الإيطالي بالفوز على ملعب ريناتو دالارا.

وسجل جوناثان ديفيد هدفا ألغي في الدقيقة 38 بداعي التسلل.

وسجل خوان كابال هدف فوز يوفنتوس في الدقيقة 65 من صناعة كينيان يلديز.

وازدادت الأمور صعوبة على بولونيا وسط أنصاره بطرد ليساكير لحجيم بشكل مباشر في الدقيقة 69.

وحاول يوفنتوس عن طريق لويس أوبيندا تسجيل هدفا لحسم الـ 3 نقاط لكن دون أي إضافة لتنتهي المباراة بهدف وحيد.

