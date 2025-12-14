الجابر: يوفنتوس استفسر عن إمكانية ضم كنو بعد كأس العالم 2022

كشف سامي الجابر أسطورة الهلال السعودي أن نادي يوفنتوس استفسر عن إمكانية ضم محمد كنو لاعب الفريق بعد كأس العالم 2026.

وشارك كنو لاعب الهلال مع منتخب السعودية في كأس العالم 2022 وساهم في الفوز التاريخي على الأرجنتين حامل اللقب بعد ذلك بنتيجة 2-1 في بداية البطولة.

وقال الجابر في تصريحات نقلتها صحيفة "اليوم" السعودية: "نادي يوفنتوس تواصل معي للاستفسار عن محمد كنو بعد تألقه في كأس العالم 2022".

وأضاف "سألوا عن اللاعب وأوضحت لهم كافة التفاصيل".

وأكمل "رغبتنا الحفاظ على كنو، ورفضنا فكرة مناقشة رجيل أي لاعب عن الهلال حينها".

وأتم "حتى هذه اللحظة لا يعلم كنو بهذا الأمر".

ويتألق كنو في النسخة الحالية من كأس العرب بقميص السعودية إذ سجل 3 أهداف رغم أنه يشغل مركز لاعب الوسط.

صاحب الـ 31 يرتدي قميص الهلال منذ انضمامه في 2017 قادما من الاتفاق.

وخاض الموسم الجاري بقميص الهلال 21 مباراة صنع خلالها هدفين.