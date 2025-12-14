الجابر: يوفنتوس استفسر عن إمكانية ضم كنو بعد كأس العالم 2022

الأحد، 14 ديسمبر 2025 - 23:12

كتب : FilGoal

الهلال - مانشستر سيتي - محمد كنو

كشف سامي الجابر أسطورة الهلال السعودي أن نادي يوفنتوس استفسر عن إمكانية ضم محمد كنو لاعب الفريق بعد كأس العالم 2026.

وشارك كنو لاعب الهلال مع منتخب السعودية في كأس العالم 2022 وساهم في الفوز التاريخي على الأرجنتين حامل اللقب بعد ذلك بنتيجة 2-1 في بداية البطولة.

وقال الجابر في تصريحات نقلتها صحيفة "اليوم" السعودية: "نادي يوفنتوس تواصل معي للاستفسار عن محمد كنو بعد تألقه في كأس العالم 2022".

أخبار متعلقة:
مران منتخب مصر - بداية الاستعدادات لمباراة نيجيريا في استاد القاهرة بايرن ميونيخ يخطف التعادل في الدقائق القاتلة أمام ماينز المتذيل إيمري: لا نشعر بالضغط في سباق لقب الدوري 4 بطاقات حمراء و7 أهداف.. فوز مثير لـ ليل على أوكسير بالدوري الفرنسي

وأضاف "سألوا عن اللاعب وأوضحت لهم كافة التفاصيل".

وأكمل "رغبتنا الحفاظ على كنو، ورفضنا فكرة مناقشة رجيل أي لاعب عن الهلال حينها".

وأتم "حتى هذه اللحظة لا يعلم كنو بهذا الأمر".

ويتألق كنو في النسخة الحالية من كأس العرب بقميص السعودية إذ سجل 3 أهداف رغم أنه يشغل مركز لاعب الوسط.

صاحب الـ 31 يرتدي قميص الهلال منذ انضمامه في 2017 قادما من الاتفاق.

وخاض الموسم الجاري بقميص الهلال 21 مباراة صنع خلالها هدفين.

محمد كنو الدوري السعودي يوفنتوس الهلال
نرشح لكم
الشرق الأوسط: الوليد بن طلال يستحوذ على الهلال مقابل 7.5 مليار ريال الاتفاق يرفض محاولات أهلي جدة والقادسية لضم جناحه الاتفاق ينتظر رد لجنة الاستقطاب قبل تمديد عقد فينالدوم الرياضية: جناح النصر لا يحتاج جراحة تقرير: مانشستر يونايتد منفتح على بيع برونو فيرنانديز.. والهلال واتحاد جدة يترقبان رئيس الاتحاد الفرنسي يرحب بعودة بنزيمة للمنتخب القنوات السعودية: صلاح يصل جدة هذا الأسبوع كأس العرب - رينار: أهنئ منتخب فلسطين ولعبوا مباراة رائعة
أخر الأخبار
كابال ينهي سلسلة 5 تعادلات.. يوفتنوس ينتصر على بولونيا في ريناتو دالارا 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
وزارة الرياضة: استبعاد مجلس الزمالك في هذه الحالة.. والمجالس تعاملت بشكل كارثي 40 دقيقة | الدوري المصري
الجابر: يوفنتوس استفسر عن إمكانية ضم كنو بعد كأس العالم 2022 ساعة | سعودي في الجول
مران منتخب مصر - بداية الاستعدادات لمباراة نيجيريا في استاد القاهرة ساعة | منتخب مصر
بايرن ميونيخ يخطف التعادل في الدقائق القاتلة أمام ماينز المتذيل ساعة | الكرة الأوروبية
4 بطاقات حمراء و7 أهداف.. فوز مثير لـ ليل على أوكسير بالدوري الفرنسي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
إيمري: لا نشعر بالضغط في سباق لقب الدوري 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - سيدات الأهلي يتوجن بلقب بطولة إفريقيا للمرة الأولى 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 4 مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا
/articles/519204/الجابر-يوفنتوس-استفسر-عن-إمكانية-ضم-كنو-بعد-كأس-العالم-2022