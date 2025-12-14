مران منتخب مصر - بداية الاستعدادات لمباراة نيجيريا في استاد القاهرة

الأحد، 14 ديسمبر 2025 - 22:58

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر

بدأ منتخب مصر استعداداته لأمم إفريقيا 2025 ومباراة نيجيريا الودية على استاد القاهرة لأول مرة اليوم الأحد.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيجيريا يوم الثلاثاء المقبل في استاد القاهرة استعدادا للمشاركة في أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وكان منتخب مصر قد بدأ مشواره التحضيري للبطولة في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر وثم انتقل لبدء مرانه في استاد القاهرة اليوم الأحد.

ومن المنتظر أن تتجه بعثة منتخب مصر إلى المغرب يوم الأربعاء المقبل للمشاركة في البطولة الإفريقية.

وانضم إبراهيم عادل لاعب الجزيرة الإماراتي لمعسكر المنتخب بعد مشاركته أمس السبت في كأس الرابطة الإماراتية.

حضر مران منتخب مصر حماده الشربيني ومصطفى أبو زهرة عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثانية إلى جانب مصر، وجنوب أفريقيا، وأنجولا، وزيمبابوي.

وجاءت قائمة مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - مصطفي شوبير (الأهلي) - محمد صبحي (الزمالك).

الدفاع: محمد هاني (الأهلي) - أحمد عيد (المصري) - رامي ربيعة (العين) - خالد صبحي (المصري) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - محمد إسماعيل (الزمالك) - حسام عبد المجيد (الزمالك) - محمد حمدي (بيراميدز) - أحمد فتوح (الزمالك).

الوسط: مروان عطيـة (الأهلي) - حمدي فتحي (الوكرة) - مهند لاشيـن (بيراميدز) - محمود صابر (زد) - محمد شحاتة (الزمالك) - إمام عاشور (الأهلي) - أحمد سيد "زيزو" (الأهلي) - محمود حسن "تريزيجيه" (الأهلي) - إبراهيم عادل (الجزيرة) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - عمر مرموش (مانشستر سيتي) - محمد صلاح (ليفربول).

الهجوم: مصطفى محمد (نانت) - صلاح محسن (المصري) - أسامة فيصل (البنك الأهلي).

