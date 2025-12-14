بايرن ميونيخ يخطف التعادل في الدقائق القاتلة أمام ماينز المتذيل
الأحد، 14 ديسمبر 2025 - 22:27
كتب : FilGoal
تعادل بايرن ميونيخ مع خصمه ماينز بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 14 ضمن منافسات الدوري الألماني.
وسجل لينارت كارل وهاري كين ثنائية بايرن ميونيخ، بينما أحرز كاسبر بوتولسكي وجاي سونج لي هدفين ماينز.
وافتتح كارل النتيجة في الدقيقة 29 من صناعة سيرجي جنابري.
ثم تعادل بوتولسكي لماينز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من صناعة ويليام وبوفينج.
وتقدم جاي سونج لي لماينز في الدقيقة 67 من صناعة ستيفان بيل.
وأحرز هاري كين هدف التعادل في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.
وبهذا التعادل ارتفع رصيد الفريق البافاري للنقطة 38 في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني ويبتعد بفارق 9 نقاط عن الوصيف لايبزيج.
ووصل ماينز للنقطة السابعة متذيلا جدول الترتيب.
نرشح لكم
4 بطاقات حمراء و7 أهداف.. فوز مثير لـ ليل على أوكسير بالدوري الفرنسي إيمري: لا نشعر بالضغط في سباق لقب الدوري استغل سقوط منافسيه وحل العقدة.. إنتر يفوز على جنوى وينتزع الصدارة منفردا للمرة الثانية في تاريخه.. سانت ميرين يتوج بكأس الدوري الاسكتلندي على حساب سيلتك فرانك: كنا فريق مفكك ضد نوتنجهام فورست دورتموند المنقوص يتعادل مع فرايبورج متى سينتصر؟ فيورنتينا يخسر من منافسه المباشر هيلاس فيرونا المتنافسون يتساقطون.. نابولي يخسر من أودينيزي