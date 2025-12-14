بايرن ميونيخ يخطف التعادل في الدقائق القاتلة أمام ماينز المتذيل

الأحد، 14 ديسمبر 2025 - 22:27

كتب : FilGoal

هاري كين - بايرن ميونيخ - ماينز

تعادل بايرن ميونيخ مع خصمه ماينز بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 14 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وسجل لينارت كارل وهاري كين ثنائية بايرن ميونيخ، بينما أحرز كاسبر بوتولسكي وجاي سونج لي هدفين ماينز.

وافتتح كارل النتيجة في الدقيقة 29 من صناعة سيرجي جنابري.

ثم تعادل بوتولسكي لماينز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من صناعة ويليام وبوفينج.

وتقدم جاي سونج لي لماينز في الدقيقة 67 من صناعة ستيفان بيل.

وأحرز هاري كين هدف التعادل في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد الفريق البافاري للنقطة 38 في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني ويبتعد بفارق 9 نقاط عن الوصيف لايبزيج.

ووصل ماينز للنقطة السابعة متذيلا جدول الترتيب.

